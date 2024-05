QF G3 Cividale – Cantù, la sala stampa: le parole di Cagnardi

Il commento in conferenza stampa di coach Devis Cagnardi dopo la sconfitta dell’Acqua S.Bernardo Cantù a Cividale.

“Complimenti a Cividale. È stata una partita difficile, loro ci hanno aggredito difensivamente e ne faremo tesoro per gara 3. Abbiamo fatto un buon terzo quarto, dove siamo riusciti a mettere la testa avanti passandoci la palla e andando più vicino a canestro. La differenza l’hanno fatta le palle perse e le palle vaganti, che sono state sempre appannaggio dei nostri avversari, i troppi rimbalzi che hanno preso nei momenti chiave. In queste partite lasciare lì queste palle, diciamo sporche, fa tutta la differenza del mondo. Abbiamo concesso dei secondi possessi, in cui se avessimo preso la palla e fossimo andati in attacco avremmo potuto gestire ancora il vantaggio. Negli ultimi 5 minuti i nostri avversari hanno difeso benissimo e noi ci siamo incaponiti con palleggi e tiri da 3 punti, un po’ per errori a passarci meno la palla e un po’ per stanchezza siamo andati in affanno dal punto di vista offensivo. Adesso resettiamo e ci prepariamo per questa gara 4”.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’