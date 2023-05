QF G3 Nardò-Cantù, la sala stampa: le parole di Sacchetti

Nardò vs Cantù – il commento di coach Sacchetti

«Mi sono arrabbiato prima dell’inizio del secondo tempo, perché quando non avevamo falli abbiamo giocato con troppa sufficienza – spiega coach Sacchetti -. Una squadra che vuole raggiungere qualcosa di importante non gioca con questa sufficienza. Avevamo ancora un fallo da spendere e non l’abbiamo fatto. Siamo andati al riposo in vantaggio e poi nel secondo tempo abbiamo fatto 1/20 al tiro, qualcosa che non credo che appartenga alla storia della Pallacanestro Cantù. Al di là delle percentuali, l’atteggiamento già nel primo tempo era negativo. Abbiamo fatto una brutta figura, qualcosa di impossibile. Complimenti a Nardò, ma quello che abbiamo fatto nel terzo periodo è stato veramente da brividi».

UFF.STAMPA PALL.CANTU’