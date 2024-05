Quarti Playoff Serie A2 2023/24 – Tutto sulle gare 1 nel Tabellone Argento

CALENDARIO

Gara 1 dei quarti di finale playoff 2024 di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Argento. Trapani-UCC Piacenza, Verona-Urania Milano e Real Sebastiani Rieti-Rimini si giocano sabato 4 maggio, Fortitudo Bologna-Treviglio è in programma domenica 5. Serie al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Sabato 4 maggio, ore 20.30

Trapani: Trapani Shark-UCC Assigeco Piacenza

Verona: Tezenis-Wegreenit Urania Milano

Sabato 4 maggio, ore 21.00

Rieti: Real Sebastiani-RivieraBanca Basket Rimini

Domenica 5 maggio, ore 18.00

Bologna: Flats Service Fortitudo-Gruppo Mascio Treviglio

TUTTO SUL TABELLONE ARGENTO DEI PLAYOFF DI A2 OLD WILD WEST 2024

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Argento dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_b_poff

LE PARTITE

TRAPANI SHARK – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaShark, Trapani

Quando: sabato 4 maggio, 20.30

Arbitri: Radaelli, Masi, Coraggio

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/yc44dz9x

QUI TRAPANI

Andrea Diana (allenatore) – “Non sento la pressione di dover vincere ma è il motivo per cui questa squadra è stata costruita, tutti ne siamo consapevoli e lotteremo con tutte le nostre forze per raggiungere l’obbiettivo. Nei playoff si deve ragionare partita per partita, per questo siamo concentrati solo su gara 1, le partite successive le prepareremo sulla base delle indicazioni fornite dal match precedente. Piacenza è una squadra con un ottimo mix di giocatori esperti e giovani emergenti e, pur senza un americano, hanno saputo trovare equilibrio, responsabilizzando di più le seconde linee. Sarà obbligatorio rimanere concentrati per 40 minuti e provare ad imporre il nostro ritmo”.

Marco Mollura (giocatore, capitano) – “Siamo arrivati ai playoff, l’obbiettivo per cui ci stiamo allenando da tutto l’anno. Sappiamo che tutti ci vedono come la favorita e siamo consapevoli che nessuno ci regalerà nulla. Stiamo preparando il nostro piano partita e ci faremo trovare pronti. Giocare le prime 2 partite in casa è sicuramente un vantaggio, ma abbiamo bisogno di tutto il supporto possibile del nostro pubblico che dovrà sostenerci. Da parte nostra siamo una squadra esperta con tanti giocatori dotati di una forte leadership: i playoff sono lunghi e rappresentano una competizione a parte, per questo servirà il supporto di tutti”.

Note – Tutti a disposizione. Coach Andrea Diana deciderà solo alla vigilia i 10 senior da portare in panchina.

Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull'account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “Premetto che stiamo per affrontare quella che forse è la squadra più forte vista in A2 negli ultimi anni. Queste partite vanno giocate con voglia e grande attenzione, ogni momento va vissuto perché può essere l’occasione per fare un ulteriore salto di qualità. Il nostro obiettivo è chiarissimo: alzare il livello e giocare al massimo delle nostre possibilità”.

Niccolò Filoni (giocatore) – “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma ora vogliamo provare a superarci. Andare a Trapani e giocare contro la prima in classifica è una sfida che ci stimola, stiamo preparando al meglio la partita e siamo pronti a giocarci tutto senza paura”.

Note – Indisponibile Malcolm Miller per infortunio. Questa sarà la terza apparizione consecutiva dell’Assigeco Piacenza ai playoff di Serie A2.

La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass.

TEZENIS VERONA – WEGREENIT URANIA MILANO

Dove: Pala AGSM AIM, Verona

Quando: sabato 4 maggio, 20.30

Arbitri: Enrico Bartoli, Tirozzi, Bartolini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2vfrjedy

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “La regular season definisce la qualità della stagione di una squadra, ne stabilisce il record di vittorie e sconfitte, ne individua i margini di miglioramento e di crescita e questo rimane scolpito nella pietra; quindi una squadra che fa oltre il 60% di vittorie fa una stagione positiva. Il nostro sport però, a differenza di altri sport più illustri e seguiti del nostro, decide tutto in un giochino chiamato playoff e playoff significa spareggio. Nessuno partecipa ai playoff per passare un turno, chi partecipa ai playoff partecipa per vincere e dunque, a differenza della regular season, i playoff definiscono se una squadra è vincente o meno, non definiscono se una squadra ha fatto una stagione di buono o alto livello. In questa fase del campionato non conta quello che succede nell’altro tabellone perché è l’ultima cosa che vai a guardare, non conta quello che succede all’interno del tuo tabellone perché è la penultima cosa che vai a guardare, conta solo la squadra che hai davanti e non conta la serie contro la squadra che hai davanti, ma conta la partita contro la squadra che hai davanti. La capacità di concentrare tutte le proprie energie fisiche, mentali e caratteriali sulla partita che abbiamo davanti è la cosa più importante che ci può permettere di iniziare col piede giusto un percorso che per diventare vincente prevede la necessità di portare a casa 9 vittorie; poi a me è successo di trovarmi davanti a tabelloni dove abbiamo dovuto vincerne 12 per conquistare il campionato, ma questa è l’unica cosa che conta. Parlare dei nostri avversari è d’obbligo. L’Urania è una squadra molto scorbutica, molto talentuosa, molto esperta e per questo motivo io credo, oltretutto che giocando una pallacanestro diametralmente opposta riguardo alla nostra, che nessuna delle due squadre riuscirà ad imporre il proprio modo di giocare a pallacanestro per 3 volte consecutive. Ho la sensazione che sarà una serie che si allungherà nel tempo per questo motivo. Si partecipa ai playoff per questo motivo, non per passare un turno. Non ho mai visto nessuno contento di uscire in semifinale, non ho mai visto nessuno contento di fare una finale e perderla, a me è successo da assistente e vi assicuro che il viaggio di ritorno da Trieste non fu piacevole. Si giocano i playoff per vincere e per vincere 9 partite: domani (sabato, ndr) è la prima, dobbiamo essere bravi ad interpretarla nel modo giusto, sapendo di avere davanti un avversario di grande qualità, ma sapendo anche che abbiamo tante carte nel nostro mazzo per portare a casa la prima gara”.

Lorenzo Penna (giocatore) – “Iniziano i playoff ed affrontiamo una squadra con molto talento e sicuramente da affrontare con la massima concentrazione. Ci siamo guadagnati il fattore campo, sarà importante la spinta del nostro pubblico per mantenerlo sin da gara 1”.

Note – Indisponibile per infortunio Federico Massone.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (servizio a pagamento).

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Si apre una serie di playoff molto interessante e sicuramente tosta per noi. Verona è una squadra completa, che adesso ha anche delle armi in più potendo scegliere due diversi tipi di formazione. Murphy in un modo e Buva nell’altro garantiscono alternative importanti sui due lati del campo, a prescindere da quale straniero la Tezenis sceglierà di impiegare. Da parte nostra dovremo concentrarci sulle loro grandi capacità di colpirti dal perimetro, provando a produrre la stessa intensità realizzata nella gara vinta durante la fase ad orologio”.

Note – Niente da segnalare.

Diretta streaming su LNP Pass.

REAL SEBASTIANI RIETI – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: sabato 4 maggio, 21.00

Arbitri: Gagliardi, Pazzaglia, Perocco

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/7jszyz2u

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Sarà fondamentale impattare bene questa serie, questa è la base per costruire qualsiasi tipo di risultato positivo nelle prossime due gare. Dovremo sacrificarci uno per l’altro, stare insieme nei momenti difficili, scendere in campo e fare i fatti! La post-season è questa, si gioca continuamente e dovremo farci trovare pronti a questo, perché affrontiamo un’ottima squadra”.

Marco Spanghero (giocatore) – “Ho visto in tutti i ragazzi lo spirito giusto nel preparare questa partita in queste 2 settimane. Abbiamo alzato di molto l’intensità negli allenamenti e siamo ufficialmente in clima playoff. Domani (sabato, ndr) affrontiamo Rimini, una squadra che oltre ad essere in un periodo di forma totale è a parer mio un roster di ottimo livello per questa A2. Erano più strane a inizio stagione le loro difficoltà di quanto lo siano in questo momento le loro molteplici vittorie. È stato bravo Dell’Agnello a far cambiare faccia a questa ottima squadra. Siamo gli unici che li hanno battuti in questa fase ad orologio, ma sappiamo che sarà difficile ripetersi e che ogni partita sarà una battaglia, se vogliamo provare a passare il turno”.

Note – Niente da segnalare.

La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass.

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “Dopo un girone di ritorno importante, c’è tanta voglia di giocare questi scontri a eliminazione diretta, speriamo di avere tutti nelle migliori condizioni, chiaro che non potremo usufruire di Masciadri. Su Jazz Johnson dovremo difendere molto bene, ci vuole grande sforzo suddiviso su diversi marcatori e coinvolgimento dei giocatori del lato debole, lui è capace di fare canestro in proprio ma è anche bravo a innescare i compagni che hanno capacità di tiro da 3 importanti. Rieti ha 12 giocatori schierabili, questo dice tutto del loro valore, sono stati bravi a far fronte ad alcune assenze, è una squadra importante e che ha investito molto. Sarà una bella sfida equilibrata, partiamo da sesti contro terzi, non abbiamo il fattore campo, e sarà una serie difficile per noi”.

Francesco Pellegrino (giocatore) – “È arrivato il momento che tutti stavamo aspettando, ognuno ha le sue motivazioni: sarà lunga e sarà una serie combattuta. Rieti è una squadra con due americani di alto livello e un gruppo di italiani solido e d’esperienza, ricordo nella fase a orologio una partita molto fisica, personalmente stavo rientrando in forma e in quel match avevo risentito quelle emozioni che sa regalare la pallacanestro. Ho visto tanti miglioramenti in me stesso, soprattutto a livello fisico, sono contento del mio inserimento nella squadra e sono certo che posso diventare il valore aggiunto del gruppo per i playoff”.

Note – Assente Stefano Masciadri per infortunio. Ex di turno Jazz Johnson, a Rimini nella stagione scorsa, e coach Sandro Dell’Agnello, sulla panchina della Real Sebastiani in Serie B nel 2022/23.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming attraverso la piattaforma LNP Pass, in differita tv su Icaro Tv sabato alle 23.30 ed in replica domenica dalle 20.35.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 5 maggio, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Almerigogna, Marzulli

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/y9kvmmcp

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Attilio Caja (allenatore) – “Abbiamo lavorato bene in queste due settimane. Non puoi per 9 mesi essere per sempre al top, ci sta che in certi momenti tu non possa performare al 100%, ma sono ragazzi sopra la media per la mole di lavoro che stanno facendo. I ragazzi della panchina si sono meritati la mia fiducia e lo spazio che stanno avendo, sono sicuramente cresciuti con il passare dei mesi. Treviglio è’ una squadra profonda, costruita per salire. Hanno avuto problematiche fisiche, dopo si sono rimessi in sesto e già nella fase a orologio si è visto come abbiano individualità molto importanti. Sappiamo quanto valgono, li rispettiamo, ci siamo impegnati al massimo dopo la partita di Trapani per prepararci. Da agosto stiamo facendo un lavoro serio e impegnativo, fin da quando a Zola Predosa i ragazzi correvano sotto il sole a 40 gradi. Siamo partiti con 8 vittorie consecutive, ed a posteriori si è visto il valore delle squadre che abbiamo battuto. Un’ottima prima parte, ma in generale tutto il campionato è andato bene, perché non puoi pensare di andare sempre al massimo. Abbiamo gestito i momenti di leggero calo e di problemi con gli infortuni come possono avere tutte le squadre, ed anche nei momenti di difficoltà siamo stati sopra la sufficienza. Al PalaDozza c’è sempre un’atmosfera incredibile, i tifosi ci fanno sentire a casa anche in trasferta, e non è come da altre parti dove cantano solo gli ultras: quando la Fossa parte il resto della gente li segue, e io ringrazio la Società per averci messo sempre nelle condizioni migliori per lavorare. Ora si riparte da zero e speriamo di fare bene. Vogliamo farci trovare pronti”.

Note – Niente da segnalare.

Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno, differita tv su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 7 maggio, alle ore 22.35.

QUI TREVIGLIO

Giorgio Valli (allenatore) – “Questa seconda partita che giocheremo al PalaDozza, a distanza di 4 settimane, sarà totalmente diversa per il valore della posta in palio. Probabilmente il 10 aprile ci hanno un po’ sottostimato, è normale: stavolta ci aspettiamo una Fortitudo molto più energica e determinata. Noi dobbiamo cancellare dalla nostra mente quella partita e usare tutti i 10 elementi, che spero di avere a disposizione in occasione della prima dei playoff, per poter fare soprattutto una buona difesa, cosa che non abbiamo fatto un mese fa. È chiaro che contro la Fortitudo, formazione esperta, navigata e abituata a questo genere di sfide, dobbiamo opporre una grande difesa ed il nostro gioco di squadra: se muoviamo la palla, se moltiplichiamo gli sforzi a proteggere l’area ed a limitare i rimbalzi d’attacco bolognesi abbiamo alcune chances in più per portare a casa la partita”.

Luca Vitali (giocatore) – “Giochiamo in uno dei campi più belli d’Italia, con un grandissimo fattore campo, contro un allenatore molto preparato come Caja. Ci aspetterà un clima molto caldo e loro saranno molto aggressivi. Dovremo essere molto solidi”.

Note – Fortitudo e Blu Basket si ritrovano ad un mese esatto dalla sfida di fase a orologio, sempre al PalaDozza, vinta dai trevigliesi 78-82. Nel complesso, sono 3 i precedenti tra le due formazioni biancoblù, con vantaggio di 2-1 per la Effe grazie alle due vittorie in A Dilettanti (2009/10). Sono diversi gli ex dell’incontro: la formazione di Caja ha prelevato Marco Giuri dalla Gruppo Mascio nell’ultima sessione di mercato pre-playoff, mentre Celis Taflaj è stato in terra bergamasca per metà stagione 2018/19. Nel team guidato dal coach emiliano Valli (scuola Virtus) hanno difeso la causa bolognese Nicola Giordano, che ha recentemente fatto cambio di casacca proprio con Giuri, Simone Barbante (in Fortitudo nella passata annata sportiva) e Simone Bianchi, assistente sulla panchina dell’Aquila nella massima serie (2020/21).

La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP