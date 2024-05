Quarti Playoff Serie A2 2023/24 – Tutto sulle gare 4 di domenica nel Tabellone Oro

CALENDARIO

Domenica 12 maggio sono in programma due gare 4 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Oro: Vigevano-Forlì e Cividale-Cantù. Forlì e Cantù sono avanti 2-1 nelle serie al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Domenica 12 maggio, ore 18.00

Vigevano: Elachem Vigevano 1955-Unieuro Forlì (Serie: 1-2 Forlì)

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Acqua S.Bernardo Cantù (Serie: 1-2 Cantù)

TUTTO SUL TABELLONE ORO DEI PLAYOFF DI A2 OLD WILD WEST 2024

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Oro dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_a_poff

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. LNP PASS si propone ora con la formula di abbonamento LNP Pass “Postseason”, al costo di €19.99, riservata a quanti NON sono già abbonati al servizio. Consente la visione delle partite ancora da disputarsi nella stagione 2023/24 (playoff 2024 di Serie A2 e Serie B Nazionale; fase Salvezza di Serie A2; playout di Serie B Nazionale), oltre all’archivio integrale di tutte le gare già giocate nella stagione 2023/24 e precedenti. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

ELACHEM VIGEVANO – UNIEURO FORLÌ

Dove: PalaElachem, Vigevano (Pv)

Quando: domenica 12 maggio, 18.00

Arbitri: De Biase, Foti, Bonotto

Serie: 1-2 Forlì

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/mupb8tcj

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Desideravamo tanto vincere gara 3 e ce la siamo presa con un primo tempo piacevole da vedere. Quando le percentuali sono calate nel secondo tempo, inevitabilmente, siamo riusciti a limitare in qualche modo i rimbalzi in attacco di Forlì, e fatto allo stesso tempo un eccellente lavoro in post basso. Adesso dobbiamo recuperare le energie nervose, non siamo certamente una squadra di talento a livello tattico, ma credo che abbiamo dimostrato di essere una squadra di desiderio, che vive di energie mentali e sui nervi. Ora è doveroso staccare un attimo la spina, ritrovare queste energie, per regalare a noi e ai tifosi un’altra serata magica. Abbiamo imparato delle cose di partita in partita in questa serie, la quale sta rispecchiando un po’ ciò che è stata questa stagione”.

Gianmarco Bertetti (giocatore) – “Volevamo mostrare ai nostri tifosi ed a noi stessi che le gare perse a Forlì non rispecchiavano pienamente le nostre capacità. Abbiamo lavorato tutti di spirito, di sacrificio, si è vinta la gara a rimbalzo, anche se loro ne hanno presi 12 offensivi. Questa squadra ha un cuore grande e lotta tanto e insieme. Personalmente sono un po’ a pezzi, però piano piano durante la settimana il minutaggio è un po’ salito e il dolore un po’ diminuito, sono contento di dare il mio contributo al gruppo. La settimana precedente i playoff non è stata buona per me, meritarsi la post-season e non poterla giocare è davvero un peccato. Forlì non potrà cominciare gara 4 in maniera soft, come ha fatto nella precedente occasione, ci metteranno molto più le mani addosso e poi troveranno degli accorgimenti per gli aspetti del gioco in cui hanno sofferto, dobbiamo farci trovare pronti”.

Note – Sempre fuori Lorenzo D’Alessandro a causa di una distorsione alla caviglia destra e Kristofers Strautmanis per un problema al tendine della caviglia destra.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, aggiornamenti sui canali Facebook e Instagram di Vigevano 1955.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Gara 3 non è stata affrontata con la giusta intensità, soprattutto nei minuti iniziali, andando poi a condizionare tutto lo sviluppo del match. È ovvio che per gara 4, al di là degli aspetti tecnico-tattici, la cosa più importante sarà aumentare l’energia in campo, pareggiare quella fisicità che soprattutto nelle gare casalinghe Vigevano riesce a mettere. Sappiamo di non aver disputato un’ottima partita, ma la testa è già alla prossima, dove vogliamo e possiamo fare meglio”.

Note – Unieuro Forlì chiamata alla pronta reazione, per chiudere la serie in gara 4 e preparare la semifinale contro Trieste. Sarà assente Kadeem Allen, in dubbio l’utilizzo di Luca Pollone. Sarà possibile assistere a gara 4 Vigevano-Forlì, in programma domenica 12 maggio alle ore 18.00, al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403. Il costo del biglietto è di 5€ e potrà essere acquistato direttamente in cassa, oppure online, dalla nuova App, accedendo alla sezione “Biglietteria”, o cliccando sul link https://bit.ly/TickOL-Cineflash fino ad esaurimento posti. La nuova App ufficiale di Pallacanestro Forlì 2.015, disponibile sia per Apple che per dispositivi Android, offre contenuti esclusivi, contest, eventi e aggiornamenti dal mondo biancorosso, sempre a portata di mano. Con un semplice tap si potrà rimanere connessi alla Pallacanestro Forlì 2.015. Per scaricare l’App cliccare iOS per Apple e Play Store per Android. In vista di gara 4 Vigevano-Forlì è online fino a mezz’ora prima della palla a due l’App contest “Indovina lo scarto”, che mette in palio 5 biglietti per il settore Giallo per la prossima partita casalinga dell’Unieuro Forlì. Complimenti a Manuel Lazzari, Devis Fiumana, Mattia Longo, Giovanni Rivalta e Barbara Ballardini, primi 5 a centrare il +9 con il quale Vigevano si è imposta in gara 3.

Media – Il match sarà trasmesso in streaming in abbonamento su LNP Pass QUI. Il media partner Teleromagna proporrà invece la differita di gara 4 Vigevano-Forlì lunedì 13 maggio alle 22.30 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro Forlì 2.015 e sul nuovo canale WhatsApp e gli aggiornamenti dei quarti in tempo reale verranno comunicati anche tramite le notifiche push in App.

UEB GESTECO CIVIDALE – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: domenica 12 maggio, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Masi, Coraggio

Serie: 1-2 Cantù

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2my29tbs

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Dobbiamo metterci alle spalle la festa e il momento di euforia di venerdì sera, sapendo che siamo di fronte a strettissimo giro ad un’altra partita contro un avversario fortissimo e ferito. Sicuramente Cantù giocherà una grande partita: dobbiamo capire che noi saremo chiamati a fare una partita completamente diversa e nuova, in cui dovremo tirare fuori tutte le nostre energie morali e fisiche. Occorrerà grande sapienza tecnica e tattica, per riuscire a valorizzare i nostri punti di forza; sappiamo che sarà difficile e bisognerà lottare fino all’ultimo, ma abbiamo grande determinazione per lottare fino alla fine”.

Nicolò Isotta (giocatore) – “La squadra si sta preparando bene, abbiamo fatto un’impresa in gara 3 con Lamb fuori dai giochi, anche se lui ha continuato a supportarci pur non potendo essere in panchina da grande compagno di squadra. Guardando a gara 4, noi ci siamo e siamo qui per lottare fino all’ultimo senza paura, anche perché con questo pubblico giocare è sempre un piacere: la ‘Marea Gialla’ è stata il nostro sesto uomo e deve essere così anche in gara 4, perché abbiamo bisogno della loro spinta”.

Note – Indisponibile Doron Lamb per squalifica. Apertura della biglietteria alle ore 11.00, apertura dei cancelli alle ore 16.30.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) domenica alle ore 23.00, con il commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi.

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Come ci aspettavamo, gara 3 stata una partita difficile in una bellissima atmosfera, Cividale ci ha aggredito difensivamente e ne faremo tesoro per gara 4. È inutile soffermarsi troppo sulla partita, abbiamo resettato per prepararci al meglio per la prossima sfida”.

Filippo Baldi Rossi (giocatore) – “Sappiamo che non sempre le serie si vincono 3-0. Dobbiamo prendere quanto di buono abbiamo fatto per 36 minuti e prepareremo al meglio, nei dettagli, gara 4, per provare a chiudere la serie già domenica”.

Note – Sempre in dubbio Curtis Nwohuocha, che sta ultimando il recupero da un risentimento muscolare.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST