Quarti Playoff Serie A2 2024 – La preview delle gare 1 nel Tabellone Oro

Scattano i playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 nel Tabellone Oro, con gara 1 dei quarti di finale. Le sfide sono tutte in programma domenica 5 maggio: Forlì-Vigevano, Torino-Trieste, Udine-Juvi Cremona e Cantù-Cividale. Serie al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Forlì: Unieuro-Elachem Vigevano 1955

Torino: Reale Mutua-Pallacanestro Trieste

Udine: Apu Old Wild West-Ferraroni Juvi Cremona

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-UEB Gesteco Cividale

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Oro dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 (tabellone, formula, calendari):

UNIEURO FORLÌ – ELACHEM VIGEVANO

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 5 maggio, 18.00

Arbitri: Caforio, Chersicla, Centonza

Arbitri: Caforio, Chersicla, Centonza

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Ci apprestiamo finalmente ad iniziare i playoff, la fase più bella ed emozionante del campionato, dopo una lunga stagione dove abbiamo dimostrato il nostro valore e la nostra solidità, gratificati dal primo posto finale e dalla vittoria della Coppa Italia. Però ora sappiamo che bisogna resettare e partire da zero. Ci apprestiamo ad entrare in una serie contro una squadra come Vigevano, che approccerà questi playoff con grande entusiasmo, caratterizzata da un gruppo di italiani che mette grande energia in campo e due ottimi stranieri. Noi purtroppo ci arriviamo con l’infortunio di Kadeem Allen, che non possiamo far finta che non ci sia stato, però allo stesso tempo sono sicuro che la squadra, così come ha fatto nei momenti difficili di questa stagione, troverà le energie e il modo di andare anche oltre a questa difficoltà. Il fatto di affrontare questi playoff potendo contare sul fattore campo e sull’aiuto dei nostri tifosi sicuramente rappresenta per noi una spinta importante che ci dà grande fiducia”.

Daniele Cinciarini (giocatore) – “Iniziamo la nostra avventura playoff in casa domenica, contro una squadra come Vigevano che abbiamo già affrontato di recente. Sappiamo che sono una squadra ‘rognosa’, che lotta su ogni pallone e che dovremo prendere con la massima attenzione. Hanno due buoni americani ed un gruppo di italiani mantenuto dalla promozione dello scorso anno, oltre ad un bravo allenatore. Noi vogliamo iniziare bene i playoff. Vista l’assenza di Kadeem (Allen, ndr) saremo tutti più responsabilizzati. Non vediamo l’ora di iniziare, oltretutto davanti al nostro pubblico. Un vantaggio da sfruttare subito. Nel corso dell’anno abbiamo dimostrato cosa sappiamo fare e su quello dovremo concentrarci, sapendo che la differenza, alla fine, la farà anche la tenuta mentale”.

Note – Testa di serie del tabellone Oro, la Pallacanestro Forlì 2.015 è pronta ad ospitare Vigevano per gara 1 e gara 2, in programma rispettivamente domenica 5 maggio alle 18.00 e martedì 7 alle 20.30 all’Unieuro Arena. Unico precedente tra le due squadre, il match della fase a orologio dello scorso 7 aprile a Vigevano, che sancì matematicamente il primato in classifica di Forlì con due giornate di anticipo, che terminò 80-85 per i biancorossi. Assente per infortunio Kadeem Allen, a causa di una lesione traumatica al tendine d’Achille della caviglia sinistra. I tifosi che acquisteranno in soluzione unica i biglietti di gara 1 e gara 2, a tariffa intera, nei settori numerati, riceveranno in omaggio la T-shirt dei playoff “Tutta Forlì ti ama” con la quale il pubblico colorerà di rosso l’Unieuro Arena. Per chi acquisterà i biglietti interi nei settori non numerati, in soluzione unica gara 1 e gara 2, la T-shirt dei Playoff 2024 costerà 10€ anziché 15€, prezzo di vendita al corner merchandising. Per info su costi e orari di apertura della sede e della biglietteria dell’Unieuro Arena, o per l’acquisto online tramite App o sulla piattaforma VivaTicket, è possibile consultare la pagina https://www.pallacanestroforli2015.it/biglietteria-playoff/. Si informa che da domenica 5 maggio alle ore 10.00, la biglietteria della sede si trasferirà all’Unieuro Arena, dove da lunedì sarà possibile acquistare il biglietto singolo per gara 2, in programma martedì alle ore 20.30. Ospiti della Pallacanestro Forlì 2.015 i giovani cestisti del Gaetano Scirea di Bertinoro, che accompagneranno le squadre in campo durante il protocollo di presentazione delle formazioni. Prima della palla a due, infine, il general manager Renato Pasquali premierà il secondo assistente, Paolo Ruggeri, ed il fisioterapista, Giacomo Calbi, per le 100 panchine in biancorosso. Online l’ultimo numero del Match Program, con la presentazione della serie dei quarti di finale playoff contro Vigevano, tutte le info di biglietteria, la sezione dedicata alla nuova App della Pallacanestro Forlì 2.015 e tutte le indicazioni per poter vedere in differita su Teleromagna tutte le partite del primo turno playoff dell’Unieuro Forlì. Per scaricare il Match Program aprire il seguente link: https://tinyurl.com/MP2324-33. Lanciata con grande successo la nuova App ufficiale di Pallacanestro Forlì 2.015, disponibile sia per Apple che per dispositivi Android. Contenuti esclusivi, contest, eventi e aggiornamenti dal mondo biancorosso saranno sempre a portata di mano. Con un semplice tap si potrà rimanere connessi alla Pallacanestro Forlì 2.015. Per partecipare ai nuovi contest occorre aggiornare la propria versione. Per scaricare l’App cliccare iOS per Apple e Play Store per Android. In vista di gara 1 Unieuro Forlì-Elachem Vigevano è online fino a mezz’ora prima della palla a due l’App contest “Indovina lo scarto”, che mette in palio 5 biglietti per il settore Giallo per gara 2 dei quarti playoff contro Vigevano, in programma martedì 7 maggio alle 20.30.

Media – Il match sarà trasmesso in streaming in abbonamento su LNP Pass. Il media partner Teleromagna proporrà invece la differita della gara lunedì 6 maggio alle 22.30 sul canale 78 di TR Sport.

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “In queste due settimane abbiamo innanzitutto cercato di recuperare sotto il profilo fisico dai vari acciacchi con cui abbiamo concluso la stagione regolare. Sicuramente nella serie contro Forlì saremo costretti a fare a meno di D’Alessandro e non sappiamo quali saranno le condizioni di Bertetti. Sappiamo di avere di fronte una formazione di assoluto livello per questa categoria, che ha dimostrato nel corso della stagione le proprie qualità. L’assenza di Allen stimolerà ulteriormente il gruppo, da parte nostra non siamo certo disposti a vestire i panni della vittima predestinata, la leggerezza con la quale ci caliamo in questa serie ci consentirà di entrare in campo con la voglia di regalare ai nostri tifosi altre belle prestazioni”.

Note – Out Lorenzo D’Alessandro per tutta la serie a causa di una distorsione alla caviglia destra, ancora in forse Giacomo Bertetti, alle prese con i postumi della lussazione all’acromio claveare della spalla sinistra.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass.

REALE MUTUA TORINO – PALLACANESTRO TRIESTE

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 5 maggio, 18.00

Arbitri: Dionisi, Pellicani, Foti

Arbitri: Dionisi, Pellicani, Foti

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “I playoff racchiudono l’essenza del nostro campionato. Ci giochiamo un primo turno molto impegnativo contro Trieste, una squadra che ha vissuto una stagione travagliata anche a causa di infortuni che l’hanno colpita in diverse fasi della stagione, ma che oggi con l’organico al completo è una squadra estremamente duttile e pericolosa. Noi abbiamo svolto un lavoro specifico in queste settimane per ritrovare la condizione fisica in vista di questo appuntamento. Siamo consapevoli che non tutti saranno al top della condizione, ma confidiamo che il clima che si respira nei playoff possa aiutare a superare le difficoltà in chiave fisica. Iniziano le battaglie dove è vietato sbagliare, siamo giunti al momento decisivo della stagione sotto il profilo dell’impatto emotivo e della qualità di gioco”.

Note – In miglioramento le condizioni fisiche di Simone Pepe e Niccolò De Vico, reduci rispettivamente da infortuni alla caviglia sinistra e alla spalla destra. I giocatori hanno ripreso progressivamente ad allenarsi con la squadra e lo staff tecnico gialloblù conta di avere entrambi i giocatori a referto per gara 1.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass (su abbonamento).

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Siamo tutti entusiasti di questo periodo dell’anno qui a Trieste, dopo aver lavorato duramente sin dall’agosto scorso. Vedere il nostro roster crescere e migliorare è stato gratificante, specialmente ora che siamo in buona forma fisica e mentale. Abbiamo avuto due intense settimane di allenamento con una squadra in salute e ci accompagna un’atmosfera fiduciosa. Anche se giocheremo in trasferta, siamo determinati a dare il massimo. Nel nostro spogliatoio c’è un forte spirito di squadra e competizione sana. Torino sarà una sfida difficile, ma abbiamo fiducia nel nostro gruppo e rispettiamo il loro talento e impegno. Abbiamo due stili di gioco diversi, che però ottengono lo stesso risultato in modo equo. Sarà la durezza nelle giocate e nei dettagli a fare la differenza, con i giocatori che riescono ad adattarsi e ad essere decisivi. Dal punto di vista difensivo, siamo stati fortunati ad avere Justin Reyes di nuovo in squadra, e sotto canestro Giovanni Vildera di nuovo in salute. I numeri con quei due giocatori in squadra quest’anno sono stati eccezionali, sia in difesa che in attacco. Quindi, ci sentiamo fiduciosi nel contare su di loro e nella loro capacità di fare la differenza in campo. Le ultime settimane sono state fantastiche, con tutti i giocatori pronti a competere ad alto livello. La nostra competitività è al massimo, e abbiamo lavorato duramente per trovare continuità e ritmo nel nostro gioco. La varietà di formazioni che abbiamo utilizzato durante la stagione ci ha reso più forti, poiché siamo stati costretti a imparare dagli alti e bassi ed a trovare il nostro stile di gioco comune. Siamo davvero entusiasti di questa opportunità e non vediamo l’ora di mettere in campo tutto il nostro impegno e talento”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

APU OLD WILD WEST UDINE – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 5 maggio, 18.00

Arbitri: Moretti, Ferretti, Bertuccioli

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/ywtfmn2y

QUI UDINE

Lorenzo Pomes (assistente allenatore) – “È stata una stagione molto positiva e siamo dove volevamo essere. Di certo ci sono state delle difficoltà, però lo spirito della squadra che si è costruita durante la stagione è sicuramente la cosa più positiva che abbiamo visto in questi allenamenti prima dei playoff. Cremona ha cambiato la sua formazione con un lungo tiratore. Rimane una squadra molto pericolosa, soprattutto per l’imprevedibilità che hanno i loro esterni americani e la durezza con cui giocano, sia in attacco che in difesa”.

Lorenzo Caroti (giocatore) – “Il recupero procede bene e finalmente questa settimana sono tornato in campo. Abbiamo avuto una flessione, ma senza due trattatori di palla non è facile, soprattutto per il nostro sistema di gioco. C’è sempre stato però impegno, attenzione e serietà nel lavoro. La Juvi Cremona non ha pressione, sono una buona squadra e giocano con un alto livello di fisicità difensiva. I playoff sono il momento più bello della stagione, dove bisogna fare le cose seriamente, divertirsi e stare insieme”.

Note – Ancora assente Jason Clark, fermo per un infortunio muscolare. Sono valutate giorno per giorno le condizioni di Lorenzo Caroti.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “La Juvi Cremona si appresta a vivere per la prima volta nella propria storia i playoff di Serie A2. Per la nostra squadra questo è un motivo di grande orgoglio, soddisfazione e responsabilità. Il primo turno ci vede affrontare Udine, a mio parere la favorita numero 1 di questo tabellone. Sappiamo che dobbiamo affrontare una partita alla volta con grande umiltà ed al contempo grande determinazione. Il controllo del ritmo e dei rimbalzi saranno le chiavi per vincere la partita”.

Cosimo Costi (giocatore) – “Andiamo ad Udine consapevoli di goderci questi playoff meritatamente conquistati, per giocare le nostre carte e dare battaglia ad una corazzata costruita per vincere il campionato”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio sinistro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: domenica 5 maggio, 18.00

Arbitri: Maschio, Salustri, Yang Yao

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/335fd2e6

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Iniziano i playoff e quindi finisce il tempo delle parole. Affrontiamo Cividale al primo turno, abbiamo la consapevolezza di avere di fronte a noi una squadra forte, attrezzata e che gioca una pallacanestro efficace e solida. Siamo pronti a dare battaglia”.

Filippo Baldi Rossi (giocatore) – “Questo è il momento più importante della stagione. Sappiamo che saranno partite dure, difficili e combattute; noi ci arriviamo con fiducia e consapevolezza, ma tutto quello che c’è stato prima non conta più. È il momento di dare ancora più il 101% ogni volta che scenderemo in campo”.

Note – In dubbio Curtis Nwohuocha per un risentimento muscolare.

Media – La partita sarà visibile in streaming su LNP Pass; mentre la radiocronaca dell'incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Giochiamo una partita stimolante e bellissima: siamo contenti di essere ai playoff e giocare contro una squadra così forte e con tutta quella storia alle spalle. Dobbiamo dimenticare le vittorie dell’ultimo periodo e soprattutto quella contro Cantù durante la fase a orologio, perché non sarà la stessa Cantù. Dovremo alzare il nostro livello e non accontentarci, per dimostrare che i risultati ottenuti fino ad ora ci danno l’energia per essere competitivi in una situazione così prestigiosa. Importante sarà fare una partita difensiva straordinaria, perché se Cantù riuscirà ad esprimere il proprio potenziale offensivo per noi non ci saranno possibilità”.

Eugenio Rota (giocatore, capitano) – “Affrontiamo una squadra che potenzialmente – e lo ha dimostrato nelle ultime settimane – è di un’altra categoria: una squadra che è coperta in tutti i ruoli con giocatori esperti, stranieri forti e un grande allenatore. Senza fare eccessiva pretattica, Cantù è davvero una squadra ben attrezzata. Noi siamo qui per sognare, per fare quello che abbiamo fatto nelle ultime 15 partite: vogliamo continuare a stupire ed a divertirci, sull’onda dell’entusiasmo e del sostegno dei nostri tifosi, partendo dalle solide basi del nostro gioco. Affronteremo questa serie il più intensamente e seriamente, provando a rendere la vita difficile ai nostri avversari”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) domenica alle ore 22.00.

