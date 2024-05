Quarti Playoff Serie A2 – La presentazione delle gare 3 di giovedì nel Tabellone Argento

ALENDARIO

Giovedì 9 maggio si disputano due gare 3 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Argento: Urania Milano-Verona (serie in parità sull’1-1) e Rimini-Real Sebastiani Rieti (sullo 0-2 per i laziali). Serie al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Giovedì 9 maggio, ore 20.30

Milano: Wegreenit Urania-Tezenis Verona (Serie: 1-1)

Rimini: RivieraBanca Basket-Real Sebastiani Rieti (Serie: 0-2 Real Sebastiani Rieti)

LE PARTITE

WEGREENIT URANIA MILANO – TEZENIS VERONA

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: giovedì 9 maggio, 20.30

Arbitri: Boscolo Nale, Perocco, Pazzaglia

Serie: 1-1

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/vb7jy7ma

QUI URANIA MILANO

Roberto Gentile (Team Manager) – “Gara 3 sarà sicuramente un’altra battaglia, dove se possibile aumenteranno intensità e durezza. Dovremo essere pronti ad elevare ancora di più la nostra energia, in una sfida che può essere decisiva all’interno di questa serie. Anche dal punto di vista tecnico ci saranno degli aggiustamenti da entrambe le parti, mi aspetto una partita differente sia rispetto a gara 1, che a gara 2. Noi dovremo cercare con maggiore frequenza il gioco interno, per permetterci poi di avere migliori spaziature sul perimetro”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “È una serie aperta come ci aspettavamo e come le due partite giocate in casa nostra hanno confermato. Abbiamo bisogno di vincere a Milano per riportare almeno la serie a Verona. La squadra ha avuto una buona risposta dopo gara 1, ora dobbiamo attingere a tutte le risorse che ci sono state amiche nelle prime due gare, per mettere in difficoltà una squadra che ha mostrato le sue qualità e potenzialità come Milano”.

Saverio Bartoli (giocatore) – “Dopo una vittoria convincente in gara 2 dobbiamo essere bravi a resettare e recuperare le energie più velocemente possibile. In gara 3 andremo a Milano, dove ci aspetterà una battaglia, loro proveranno a far leva sui loro terminali offensivi, che nell’ultima partita siamo riusciti a limitare un po’ meglio. Dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti ed essere solidi, soprattutto difensivamente, sapendo che sarà una partita, come tutta la serie, molto combattuta”.

Note – Indisponibile per infortunio Federico Massone. In dubbio Gabe Devoe.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) venerdì in prima serata alle ore 21.00.

RIVIERABANCA RIMINI – REAL SEBASTIANI RIETI

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: giovedì 9 maggio, 20.30

Arbitri: Ursi, Puccini, Bartolini

Serie: 0-2 Real Sebastiani Rieti

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/ye6btvsz

QUI RIMINI

Davide Turci (direttore sportivo) – “A Rieti abbiamo giocato due gare importanti, purtroppo abbiamo perso, ma la squadra ha combattuto, ha dato il 100% e sicuramente è uscita a testa alta. Avremmo voluto arrivare a Rimini sull’1-1, non ce l’abbiamo fatta, ma per noi non è un problema: abbiamo la convinzione ed il desiderio di tornare per gara 5 a Rieti. Pensiamo adesso a gara 3, i ragazzi sono pronti a dare tutto quello che è possibile, sostenuti da un palazzetto e da un pubblico che ci aspettiamo veramente numeroso”.

Giovanni Tomassini (giocatore) – “Ho dovuto stringere i denti, e si vedeva, la squadra si affida al sottoscritto e volevo esserci a tutti i costi. Ringrazio tutti quelli che mi hanno permesso di esserci: ora noi dobbiamo riuscire a fare meglio delle due partite di Rieti per vincere, avremo bisogno dell’aiuto di tutti ed è un invito, perché abbiamo bisogno della spinta di tutti quanti. Abbiamo voglia e ci meritiamo una grande gara 3, per poi provare ancora ad andare avanti e tornare a Rieti”.

Note – Assente per infortunio Stefano Masciadri. Ex di turno Jazz Johnson per la Real Sebastiani e coach Sandro Dell’Agnello per la RivieraBanca.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma streaming LNP Pass, in differita tv su Icaro Tv giovedì alle 23.30.

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Anche gara 2 è stata una battaglia e l’equilibrio regnerà anche in gara 3. Il 2-0 non ci assicura nulla, ma questo risultato ci dà la consapevolezza che se diamo il massimo e facciamo le cose con la giusta attenzione sappiamo fare male a Rimini. Giocare a casa loro non sarà facile, ma siamo una squadra che sa gestire bene la pressione, lo abbiamo dimostrato”.

Dustin Hogue (giocatore) – “La prossima partita sarà la più dura e dobbiamo arrivarci con una mentalità combattiva. Rimini ha giocato alla grande e mi aspetto che facciano ancora meglio davanti al pubblico di casa. Dobbiamo rimanere fedeli ai nostri principi e giocare come se fosse una partita da dentro o fuori, io penso che possiamo gestire questa gara a casa loro. Ho piena fiducia nella nostra squadra”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass.

