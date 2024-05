Quarti Playoff Serie A2 – La preview delle gare 2 di lunedì nel Tabellone Argento

CALENDARIO

Lunedì 6 maggio si giocano tre gare 2 dei quarti di finale playoff 2024 di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Argento: Trapani-UCC Piacenza, Verona-Urania Milano e Real Sebastiani Rieti. Trapani, Urania Milano e Real Sebastiani Rieti sono avanti 1-0 nelle serie al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Lunedì 6 maggio, ore 20.30

Trapani: Trapani Shark-UCC Assigeco Piacenza (Serie: 1-0 Trapani)

Verona: Tezenis-Wegreenit Urania Milano (Serie: 0-1 Urania Milano)

Lunedì 6 maggio, ore 21.00

Rieti: Real Sebastiani-RivieraBanca Basket Rimini (Serie: 1-0 Real Sebastiani Rieti)

TUTTO SUL TABELLONE ARGENTO DEI PLAYOFF DI A2 OLD WILD WEST 2024

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Argento dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_b_poff

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. LNP PASS si propone ora con la formula di abbonamento LNP Pass “Postseason”, al costo di €19.99, riservata a quanti NON sono già abbonati al servizio. Consente la visione delle partite ancora da disputarsi nella stagione 2023/24 (playoff 2024 di Serie A2 e Serie B Nazionale; fase Salvezza di Serie A2; playout di Serie B Nazionale), oltre all’archivio integrale di tutte le gare già giocate nella stagione 2023/24 e precedenti. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

TRAPANI SHARK – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaShark, Trapani

Quando: lunedì 6 maggio, 20.30

Arbitri: Enrico Bartoli, Luca Attard, Puccini

Serie: 1-0 Trapani

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/yckv3fpz

QUI TRAPANI

Andrea Diana (allenatore) – “Siamo felici della vittoria in gara 1, ma consapevoli che è solo il primo passo. Per gara 2 ci aspettiamo una Piacenza che giocherà con il coltello tra i denti e che proverà ad impattare la serie. Piacenza è una squadra che vive di folate offensive, perché hanno dei giocatori che riescono ad accendere ed a realizzare anche fuori ritmo e dovrà essere nostra cura rendergli il compito più difficile possibile. I playoff sono lunghissimi, il nostro roster è molto lungo e sarà compito mio e dello staff cercare di cavalcare i momenti positivi di tutti i giocatori: sono certo che ognuno di loro troverà il proprio momento”.

Joseph Mobio (giocatore, ala) – “Siamo arrivati ai playoff con l’obbiettivo di approdare in Serie A. Sarà lunghissima ma abbiamo iniziato col piede giusto conquistando gara 1. Sono felice di avere aiutato la squadra a vincere, ma siamo tutti concentrati sull’obbiettivo: non importano le prestazioni individuali ma i risultati di squadra, i playoff mettono a dura prova mente e fisico, ci sarà spazio per tutti. In gara 2 dobbiamo continuare da dove abbiamo finito gara 1: pressare in difesa e passarci bene la palla in attacco”.

Note – Tutti a disposizione. Coach Andrea Diana deciderà solo alla vigilia i 10 senior da portare in panchina.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capoallenatore) – “Abbiamo giocato gara 1 contro una squadra estremamente fisica, pagando molto l’impatto fisico ma tenendo bene fino al 57-57 sul finale del terzo quarto. Poi una serie di palle perse generate da poca lucidità in attacco ed i tanti liberi sbagliati hanno pesato tanto sull’economia della partita. Trapani ha preso il largo con una serie di soluzioni facili in contropiede, imponendosi con merito. Noi abbiamo dato quello che potevamo finché abbiamo avuto le energie giuste per compensare la loro maggior stazza e la loro maggior fisicità, tant’è che a rimbalzo non abbiamo subìto più di tanto. Adesso dobbiamo cercare di capire dove abbiamo sbagliato, e provare a fare un passo in avanti, sfruttando le nostre sofferenze per migliorare e fare una gara 2 di maggior continuità”.

Giovanni Veronesi (giocatore) – “Gara 1 è stata una partita tosta e lo sapevamo. Siamo riusciti a mantenere un livello d’intensità ottimo per due quarti e mezzo, impattando anche nel punteggio, poi dal terzo quarto loro sono stati bravi a punire i nostri errori. Avendo le rotazioni più corte abbiamo fatto fatica a riprenderli. Adesso siamo pronti per gara 2: penseremo a riposarci e vedremo di fare del nostro meglio”.

Note – Out Malcolm Miller per infortunio.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

TEZENIS VERONA – WEGREENIT URANIA MILANO

Dove: Pala AGSM AIM, Verona

Quando: lunedì 6 maggio, 20.30

Arbitri: Miniati, Giovannetti, Giunta

Serie: 0-1 Urania Milano

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2t28ywuz

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Queste partite si vincono sugli episodi. Noi negli episodi in gara 1 abbiamo fatto tre errori molto gravi: due palle perse nel tempo regolamentare che potevano essere evitate, e che probabilmente ci avrebbero fatto tenere la testa avanti, ed una extra rotazione nel supplementare, quando avremmo dovuto lasciare un tiro da sotto anziché lasciare un extra passaggio per il tiro del pareggio. Queste sono partite così, equilibrate, vibranti che si giocano sugli episodi. E negli episodi noi abbiamo avuto delle responsabilità che paghiamo andando sotto 0-1. Non c’è molto da rimproverare alla squadra. La squadra ha profuso tutte le energie che aveva, cercando anche degli assetti che non sono abituali, complicati per certi versi e determinati dall’assenza di Gabe Devoe. La verità è che se avessimo evitato quei 2-3 punti in quei momenti così importanti probabilmente avremo portato a casa la prima partita. Non è così. Siamo sotto 0-1 e giochiamo nuovamente dopo due giorni, dobbiamo smaltire la delusione e la fatica il più rapidamente possibile, perché a 48 ore di distanza saremo di nuovo a giocare e abbiamo visto, sapendolo già in anticipo, di che pasta sono fatti loro. L’Urania è una squadra con grandi potenzialità offensive, che ti mette alla corda da quel punto di vista e che anche quando va sotto nel punteggio, anche in modo sostanzioso, ha le armi per cercare di portare via dei break che possono rimetterli in partita. Nient’altro che questo. Adesso dobbiamo recuperare le energie e prepararci per la seconda partita che sarà una partita molto complessa. Sarà un match dove noi dobbiamo portare la serie sulla parità. Non più della nottata per smaltire delusione e stanchezza, perché poi dobbiamo tornare in campo al 100% delle nostre possibilità”.

Note – Indisponibile per infortunio Federico Massone. In dubbio Gabe Devoe.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita tv su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle ore 15.00.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Una serie di playoff assomiglia ad una partita del grande slam di tennis. Abbiamo vinto solo il primo set, ci sono altre partite, in una sfida che sicuramente non sarà breve. Verona farà certamente alcuni aggiustamenti, e non sapremo sino all’ultimo quale sarà il loro assetto, con due lunghi oppure con il rientro di Devoe. A nostra volta dovremo cercare di migliorare gli aspetti dove siamo stati carenti o anche solo non continui in tutto il primo match, a cominciare dalla copertura a rimbalzo, soprattutto difensivo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

REAL SEBASTIANI RIETI – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: lunedì 6 maggio, 21.00

Arbitri: Barbiero, Cassina, Berlangieri

Serie: 1-0 Real Sebastiani Rieti

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/bdh2kzn6

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “La partita di ieri (sabato, ndr) ci ha dato il metro di come sarà questa serie, molto equilibrata. Dovremo avere un recupero fisico e mentale importante e tutti dovranno farsi trovare pronti, perché gara 2 sarà ancora più difficile, in quanto Rimini vorrà in tutti i modi pareggiare la serie. Dobbiamo goderci quello che ci siamo costruiti, questo ambiente e questi tifosi e dare il massimo”.

Lorenzo Piccin (giocatore) – “Domani (lunedì, ndr) mi aspetto una partita molto simile a gara 1, intensità e ritmi alti. Approcciare il match con la testa giusta sarà una chiave, Rimini cercherà in tutti i modi di portare la serie sulla parità e noi di mantenere il fattore campo, che già in gara 1 si è fatto sentire e sicuramente spingerà la squadra anche questa volta!”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “Abbiamo fatto un’ottima prima partita e creato molte difficoltà alla Sebastiani. Nel finale potevamo essere più lucidi, ma viste le assenze, e di conseguenza le rotazioni più corte, non era facile. Adesso ricarichiamo le batterie, con la forte convinzione di poter fare una partita importante anche domani (sabato, ndr)”.

Note – Assente Stefano Masciadri per infortunio. Ex di turno Jazz Johnson per la Real Sebastiani e coach Sandro Dell’Agnello per la RivieraBanca.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma streaming LNP Pass, in differita tv su Icaro Tv lunedì alle 23.40. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP