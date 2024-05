Quarti Playoff Serie A2- La preview delle gare 3 di venerdì nel Tabellone Oro

CALENDARIO

Venerdì 10 maggio sono in programma tre gare 3 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Oro: Trieste-Torino, Cividale-Cantù e Vigevano-Forlì. Trieste, Acqua S.Bernardo e Unieuro sono avanti 2-0 nelle serie al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Venerdì 10 maggio, ore 20.30

Trieste: Pallacanestro Trieste-Reale Mutua Torino (Serie: 2-0 Trieste)

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Acqua S.Bernardo Cantù (Serie: 0-2 Cantù)

Venerdì 10 maggio, ore 21.00

Vigevano: Elachem Vigevano 1955-Unieuro Forlì (Serie: 0-2 Forlì)

TUTTO SUL TABELLONE ORO DEI PLAYOFF DI A2 OLD WILD WEST 2024

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Oro dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_a_poff

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. LNP PASS si propone ora con la formula di abbonamento LNP Pass “Postseason”, al costo di €19.99, riservata a quanti NON sono già abbonati al servizio. Consente la visione delle partite ancora da disputarsi nella stagione 2023/24 (playoff 2024 di Serie A2 e Serie B Nazionale; fase Salvezza di Serie A2; playout di Serie B Nazionale), oltre all’archivio integrale di tutte le gare già giocate nella stagione 2023/24 e precedenti. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

PALLACANESTRO TRIESTE – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaTrieste “Cesare Rubini”, Trieste

Quando: venerdì 10 maggio, 20.30

Arbitri: Vita, Rudellat, Berlangieri

Serie: 2-0 Trieste

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/p9ve6nf8

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “È una sfida incredibile, tra due squadre che hanno lottato fino alla fine per rimanere in partita, così equilibrate che nessuna è riuscita a prendere vantaggio. Una partita piena di grinta e resilienza, ma la difesa ha mostrato qualche punto debole. Al momento, è essenziale concentrarci solo su questa serie, senza distrarsi dalle altre sfide e pensare al dopo. La mentalità del primo giorno ci guida ogni passo del percorso, mantenendoci concentrati sulla sfida di domani (venerdì, ndr) e sull’opportunità per noi di crescita. Il sostegno appassionato dei nostri tifosi è fondamentale in questa fase, danno al nostro gruppo una grande energia. Tutti riconoscono per cosa stiamo giocando, quindi mi aspetto un grande pubblico qui. I nostri ragazzi sono esaltati di tornare a casa. È stato un lungo anno, e penso che questa sia una parte importante del processo per noi, mostrare quanto siamo migliorati; sentire il sostegno e l’amore dei nostri tifosi sarà tutto”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Credo che in gara 2 sia stata evidente la crescita della squadra rispetto a gara 1, si è rivisto l’atteggiamento dei bei tempi, mentre bisogna lavorare a livello di lucidità. Onestamente dispiace che la serie parli di uno 0-2, ma andiamo a Trieste cercando di fare un passo alla volta, per riportare la serie a Torino. Oggi nessuno scommetterebbe su di noi, ma le scommesse lasciano il tempo che trovano, noi abbiamo il dovere di provarci, per noi stessi e per la città di Torino, perché la crescita che stiamo avendo porta a pensare che più riusciremo ad allungare la serie, più questi miglioramenti potranno avere un’incidenza”.

Note – Nulla da segnalare, tutti a disposizione di coach Ciani.

Media – Partita visibile in diretta streaming su LNP Pass (su abbonamento), inoltre saranno forniti aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram, X e Threads, e Basket Torino Official su Facebook).

UEB GESTECO CIVIDALE – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: venerdì 10 maggio, 20.30

Arbitri: Marco Attard, Giovannetti, Grappasonno

Serie: 0-2 Cantù

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/bdh8pr7h

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Andiamo in campo con tutta l’intenzione di allungare la serie; è chiaro che siamo in condizioni difficili nelle rotazioni da tutti i punti di vista, però è anche vero che in questa situazione abbiamo una grande impresa da fare. La nostra gente ci sostiene e abbiamo l’orgoglio di una squadra che è da agosto che lavora, per superare le difficoltà di una stagione che a un certo punto era davvero complicata. Questa squadra ha dimostrato di avere risorse morali, oltre che tecniche e tattiche, e quindi le metteremo tutte in campo per allungare la serie, con il sostegno della gente”.

Giacomo Dell’Agnello (giocatore) – “Siamo sotto 2 a 0: sapevamo che sarebbe stata una serie difficilissima contro un avversario fortissimo e costruito per vincere, ma ora giochiamo in casa nostra ed è storia che le avversarie qui debbano sudare. Ovviamente aspettiamo tutti per fare sold-out e per provare ad allungare la serie, mi è già successo di partire 0-2 e poi ribaltare la serie passando il turno: servono 3 vittorie per passare, 2 non bastano per considerarci battuti. Per questo io ci credo molto, abbiamo tutto per provare a vincere gara 3 e provare poi a ribaltare la serie”.

Note – In casa Gesteco indisponibile Doron Lamb per squalifica. Apertura di biglietteria e cancelli alle ore 19.00.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) venerdì alle ore 22.30, con il commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi.

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Gara 2 è stata una partita molto difficile, abbiamo dovuto vincerla in modo diverso dalla prima, ma abbiamo fatto comunque una prestazione solida. Abbiamo visto ancora una volta che loro sono una squadra con grande orgoglio e molto pericolosa. Sappiamo che gara 3 sarà una battaglia, in un ambiente molto caldo”.

Stefan Nikolic (giocatore) – “Siamo soddisfatti per queste 2 vittorie: ce le prendiamo e andiamo carichi a gara 3 a Cividale. Loro daranno il massimo davanti al loro pubblico, ma noi dovremo essere lucidi e sereni”.

Note – Sempre in dubbio Curtis Nwohuocha, che sta completando il recupero da un risentimento muscolare.

Media – La partita sarà visibile in streaming su LNP Pass; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

ELACHEM VIGEVANO – UNIEURO FORLÌ

Dove: PalaElachem, Vigevano (Pv)

Quando: venerdì 10 maggio, 21.00

Arbitri: Salustri, Ferretti, Tirozzi

Serie: 0-2 Forlì

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/746bmxux

QUI VIGEVANO

Ike Smith (giocatore) – “Sapevamo che le prime 2 partite sarebbero state molto difficili per noi, non per niente Forlì è la testa di serie numero 1 del tabellone. In gara 1 abbiamo subìto troppi punti nella nostra area, siamo migliorati in gara 2, ma abbiamo comunque concesso agli avversari troppi rimbalzi in attacco e seconde opportunità. Gara 3 sarà quella del vivere o morire, dobbiamo lasciare ogni nostra energia sul campo, mettendo aggressività su ogni palla e per farlo dobbiamo essere connessi fra di noi, aiutandoci uno con l’altro”.

Note – Sempre fuori Lorenzo D’Alessandro, a causa di una distorsione alla caviglia destra e Kristofers Strautmanis, per un problema al tendine della caviglia destra.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, aggiornamenti sui canali Facebook e Instagram di Vigevano 1955.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Ritrovarci sul 2-0 dopo le prime due gare casalinghe era il nostro obiettivo e questo ci mette nelle migliori condizioni e ci permette di preparare al meglio gara 3, che avrà delle difficoltà superiori, dovendola giocare in trasferta, e che sicuramente presenterà contenuti diversi rispetto alle due gare precedenti. Tuttavia la squadra è in buone condizioni e soprattutto sta dimostrando grande maturità ed equilibrio nel corso di questa serie, quindi siamo fiduciosi per la prossima gara. La situazione di Pollone verrà valutata nelle ore che ci porteranno alla gara”.

Note – Unieuro Forlì pronta a scendere in campo al PalaElachem in vista di gara 3 dei quarti di finale playoff contro Vigevano. I biancorossi arrivano in Lombardia forti delle 2 vittorie nei primi 2 incontri della serie, ma certi e consapevoli che sul campo lomellino serviranno massima attenzione e determinazione. Sarà assente Kadeem Allen, mentre Luca Pollone in gara 2 ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia. L’impiego dell’ala biancorossa in gara 3 verrà valutato nelle ore antecedenti la palla a due. Sarà possibile assistere a gara 3 Vigevano-Forlì al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403. Il costo del biglietto è di 5€ e potrà essere acquistato direttamente in cassa, oppure online, dalla nuova App, accedendo alla sezione “Biglietteria”, o cliccando sul link https://bit.ly/TickOL-Cineflash fino ad esaurimento posti. La nuova App ufficiale di Pallacanestro Forlì 2.015, disponibile sia per Apple che per dispositivi Android, offre contenuti esclusivi, contest, eventi e aggiornamenti dal mondo biancorosso, sempre a portata di mano. Con un semplice tap si potrà rimanere connessi alla Pallacanestro Forlì 2.015. Per scaricare l’App cliccare iOS per Apple e Play Store per Android. In vista di gara 3 Vigevano-Forlì è online fino a mezz’ora prima della palla a due l’App contest “Indovina lo scarto”, che mette in palio 5 biglietti per il settore Giallo per la prossima partita casalinga dell’Unieuro Forlì. Complimenti a Denis Alpi, Michele Lapenta, Cinzia Montoni, Alessandro Valgimigli e Nicola Armuzzi, primi 5 a centrare il +15 con il quale i biancorossi si sono aggiudicati gara 2 contro l’Elachem.

Media – Il match sarà trasmesso in streaming in abbonamento su LNP Pass QUI. Il media partner Teleromagna proporrà invece la differita di gara 3 sabato 11 maggio alle 22.30 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro Forlì 2.015 e sul nuovo canale WhatsApp e gli aggiornamenti dei quarti in tempo reale verranno comunicati anche tramite le notifiche push in App.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST