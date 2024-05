Quarti Playoff Serie A2 – La preview di gara 4 UCC Piacenza-Trapani

CALENDARIO

Domenica 12 maggio si gioca gara 4 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Argento tra UCC Assigeco Piacenza e Trapani Shark. Dopo il successo piacentino in gara 3, i siciliani sono avanti 2-1, nella serie al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Domenica 12 maggio, ore 17.00

Piacenza: UCC Assigeco-Trapani Shark (Serie: 1-2 Trapani)

TUTTO SUL TABELLONE ARGENTO DEI PLAYOFF DI A2 OLD WILD WEST 2024

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Argento dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_b_poff

UCC ASSIGECO PIACENZA – TRAPANI SHARK

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 12 maggio, 17.00

Arbitri: Maschio, Perocco, Chersicla

Serie: 1-2 Trapani

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/mnvk7reh

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capoallenatore) – “Mi aspetto una partita sulla falsariga di gara.3. Abbiamo fatto vedere che possiamo battere Trapani, l’avevamo fatto intravedere in gara 2 e ieri (venerdì, ndr) abbiamo dimostrato che possiamo farcela. I ragazzi adesso sono chiamati a un’altra prestazione straordinaria, in gara 3 sono stati veramente incredibili e hanno fatto un qualcosa di epico, una partita clamorosa sotto l’aspetto della pressione difensiva e sotto l’aspetto anche della serenità, con la quale è stata gestita la rimonta di Trapani, di impeto sul piano fisico e sul talento individuale. In gara 4 dobbiamo mettere in campo tutto quello che ci è rimasto, ma sono convinto che faremo bene, perché in questo momento le energie mentali sono più importanti delle energie fisiche, e su questo la mia squadra ha una grande identità, sa soffrire e in campo i ragazzi sono tutti dei gladiatori. È chiaro che Trapani è avvantaggiata, perché ha una rotazione più lunga, ma noi non abbiamo mai mollato e non lo faremo nemmeno adesso”.

Lorenzo Querci (giocatore, vicecapitano) – “Ci aspetterà una gara ancora più fisica e intensa rispetto a gara 3, ma noi vogliamo ulteriormente allungare la serie, quindi dovremo essere bravi a scendere in campo e cercare di tenere alto il livello di intensità e fisicità per tutta la durata dei 40 minuti, cercando però di giocare con pulizia e ordine in attacco. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma noi vogliamo giocarcela al meglio, mettendo sempre tanto cuore e determinazione sul parquet”.

Note – Resta indisponibile Malcolm Miller per infortunio. In occasione della partita, tutti i tifosi Assigeco che acquisteranno un biglietto per la partita e non l’hanno già ricevuta in gara 3, avranno in omaggio la t-shirt celebrativa per i playoff, fino a esaurimento scorte. Scannerizzando il QR code presente all’ingresso del PalaBanca, oppure tramite le storie presenti sui social bianco-rosso-blu sarà possibile sfogliare l’Assigeco Magazine, giornale digitale contenente tutte le news sulla partita e altre curiosità.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI TRAPANI

Andrea Diana (allenatore) – “Arriviamo a gara 4 con il solo desiderio di giocare per riscattarci. I playoff sono un campionato a parte, in cui capitano partite imprevedibili come quella appena giocata, ma vogliamo chiudere la serie e scenderemo in campo avendo ben chiaro nella testa di tutti il nostro obiettivo”.

JD Notae (giocatore) – “Gara 3 è stata molto dura, entrambe le squadre si sono espresse ad alti livelli. Da parte nostra vogliamo assolutamente vincere gara 4 e passare il turno. Servirà una partita di grande sacrificio da parte di tutti”.

Note – Tutti a disposizione. Coach Andrea Diana deciderà solo alla vigilia i 10 senior da portare in panchina.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

