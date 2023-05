Quarti Playoff Serie A2 Old Wild West – La presentazione delle gare 1 nel Tabellone Argento

CALENDARIO

Al via i playoff di Serie A2 Old Wild West 2023 nel Tabellone Argento, con le gare 1 dei quarti di finale: Treviglio-Rimini, Pistoia-UCC Piacenza e Cantù-Nardò si disputano sabato 13 maggio, Torino-Urania Milano è in programma lunedì 15. Serie al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Sabato 13 maggio, ore 20.30

Treviglio: Gruppo Mascio-RivieraBanca Basket Rimini

Pistoia: Giorgio Tesi Group-UCC Assigeco Piacenza

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-HDL Nardò

Lunedì 15 maggio, ore 20.30

Torino: Reale Mutua-Urania Milano

TUTTO SUL TABELLONE ARGENTO DEI PLAYOFF DI A2 OLD WILD WEST 2023

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Argento dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2023 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2023/ita2_b_poff

LE PARTITE

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: sabato 13 maggio, 20.30

Arbitri: Dionisi, Pazzaglia, Tallon

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/41upCI6

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Rimini ha un’importante organizzazione data da coach Mattia Ferrari. Il gioco si esprime col talento di Jazz Johnson, in grado di produrre punti in tantissimi modi, coadiuvato da un playmaker italiano in rampa di lancio come Tassinari. Le ali Anumba e Bedetti garantiscono importantissima fisicità e atletismo; i due lunghi atipici come Masciadri e Landi hanno la capacità di aprire il campo per il tiro da tre punti. Ancora una volta, per noi sarà importante imporre il nostro ritmo partendo da una difesa attenta, solida e continua che ci permetta di controllare i rimbalzi difensivi, giocare in velocità e sfruttare la nostra capacità di attaccare l’area avversaria nei primi secondi dell’azione. Vogliamo entrare dentro gara 1 dei quarti di finale con concentrazione, entusiasmo ed energia”.

Luca Vitali (giocatore) – “Inizia un campionato a parte: nei playoff si gioca ogni 48 ore e bisogna essere pronti. Affronteremo una squadra che arriverà leggera, sulle ali dell’entusiasmo, figlia di un bel progetto iniziato da qualche anno. Dovremo farci trovare subito pronti a combattere il loro entusiasmo per aver raggiunto questo bel traguardo da neopromossa. Sarà un cammino che mi auguro possa essere molto lungo, quindi ogni sera dovremo resettare quello che succederà”.

Note – È il primo confronto in assoluto tra Blu Basket e Rinascita Basket. Tornano al PalaFacchetti il beninese Ursulo D’Almeida (124 gare e 567 punti in cinque campionati trevigliesi) e il bergamasco Mauro Zambelli (dieci stagioni e mezzo da assistente, l’ultima con l’incarico in corsa da head coach per 12 gare).

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

QUI RIMINI

Mattia Ferrari (allenatore) – “Essere arrivati ai playoff è un premio e una soddisfazione, per i ragazzi, lo staff, la Società e i tifosi. Siamo a buon punto per il recupero di Bedetti, Francesco ha fatto una settimana continua di allenamenti, ha avuto un infortunio delicato alla spalla ma ci darà qualcosa dal punto di vista fisico, di desiderio e di morale. Treviglio ha il roster più importante dal punto di vista dell’esperienza, sono tra le favorite per la vittoria finale, il livello è alto. È bello esserci e proveremo a dimostrare di essere competitivi il più possibile anche in questa situazione. Dovremo lottare su ogni pallone, giocare con disciplina, con intensità mentale: è quello che dobbiamo garantire per cercare di essere il più competitivi possibile”.

Davide Turci (direttore sportivo) – “È un risultato storico, volevamo fortemente salvarci in questo difficile campionato di Serie A2, lo abbiamo fatto con il punto esclamativo raggiungendo i playoff in condizioni fisiche veramente complicate. Mi sento di fare un ringraziamento a tutti i giocatori e allo staff tecnico che hanno fatto veramente un’impresa. Ci rimane il cruccio di non poter giocare i playoff al completo, perché siamo convinti che con la squadra al completo saremmo stati una outsider, una squadra che avrebbe dato del filo da torcere a chiunque. Oggi dobbiamo essere onesti, sappiamo quali potranno essere le nostre difficoltà. Conosciamo le qualità di Treviglio, che sicuramente potrà essere una candidata a vincere il campionato. Però noi con il nostro orgoglio e la nostra forza vogliamo dimostrare di essere arrivati ai playoff non a caso”.

Note – Assenti per infortunio Davide Meluzzi e Derek Ogbeide.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass. In differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre). Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaCarrara, Pistoia

Quando: sabato 13 maggio, 20.30

Arbitri: Moretti, Capurro, Bertuccioli

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3VX2mkJ

QUI PISTOIA

Luca Angella (vice allenatore) – “Troviamo un avversario come Piacenza che, nonostante la tegola dell’infortunio di uno dei due americani, tra l’altro in uno spot fondamentale come quello di ‘big man’ (Skeens, ndr), è riuscita velocemente a cambiare il suo assetto poggiando più il suo gioco sugli esterni, dove ha molti giocatori di qualità. La loro forza in questo momento è poter giocare senza pressioni, visto il roster ridotto, sapendo di avere la ‘palla leggera’: non disdegnano di tirare dopo pochi secondi, giocano in maniera veloce e divertente e, soprattutto, ognuno può prendere le proprie iniziative, tanto che si basano molto sul gioco a tutto campo. Ci sono tanti tiratori da limitare, in primis Sabatini e McGusty, che sono chiamati a creare vantaggi nell’uno contro uno per altri temibili cecchini come Cesana, Gajic, Querci e Miaschi. Dovremo contrastare il loro potenziale offensivo a tutto campo e le loro percentuali nel tiro da tre punti, gestire bene i nostri possessi in attacco per evitare che possano correre e sfruttando i vantaggi che avremo vicino a canestro”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “Pistoia è una delle squadre più forti in assoluto, hanno fatto benissimo tutta la stagione e possono farci male, soprattutto dove noi soffriamo l’assenza di Skeens. Dobbiamo giocare con spensieratezza, ma siamo consapevoli delle nostre qualità e sappiamo di poter dare fastidio a Pistoia portandoli fuori dal pitturato. Puntiamo a portarci a casa una delle due partite in trasferta, e se riuscissimo nel nostro intento sarebbe un gran colpo”.

Davide Pascolo (giocatore) – “Entrambe le squadre cercheranno di impattare al meglio la partita, ai playoff ogni scontro è decisivo. Dovremo contenere la loro fisicità, è una squadra molto talentuosa che ha giocato molto bene tutta la stagione ed è stata la miglior difesa del loro girone. Vogliamo portare la partita sui nostri binari e proveremo a controllare da subito il ritmo di gioco”.

Note – Brady Skeens sarà indisponibile per il resto della stagione a causa di un infortunio al polso. Luca Cesana e Kameron McGusty, indisponibili nella scorsa partita contro Cividale, saranno nuovamente a disposizione dello staff tecnico. Lorenzo Saccaggi ha giocato nell’Assigeco Piacenza nella stagione 2014/15.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – HDL NARDÒ

Dove: Pala Fit Line, Desio (Mb)

Quando: sabato 13 maggio, 20.30

Arbitri: Wassermann, Centonza, Almerigogna

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3VVvI38

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Non possiamo permetterci di avere lo stesso atteggiamento delle ultime due gare in casa contro Pistoia e Forlì. Nardó ha giocatori che stanno facendo bene, di carattere. Io però voglio pensare alla mia squadra, che può e deve giocare meglio. David Logan è un’aggiunta, non può bastare solo lui per mettere le cose a posto. I ragazzi si stanno allenando bene, ma in queste partite conta molto l’aspetto caratteriale. Sarà un bel banco di prova per tutti. Non si può giocare a pallacanestro con la paura, bisogna aver piacere a entrare in campo”.

Note – Tutti disponibili in casa Cantù. In settimana l’Acqua S.Bernardo ha ingaggiato David Logan, play/guardia nato nel 1982, Usa di passaporto polacco, 185 centimetri, reduce dalla salvezza ottenuta con Scafati in Serie A.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La gara verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Questo playoff conquistato con il sudore ci ha messi di fronte ad una squadra storica del campionato italiano, che ha acquistato anche un ulteriore rinforzo come Logan, direttamente dalla massima serie. Tutti giocatori di assoluto valore quelli di Cantù, una squadra che già dallo scorso anno è costruita per il salto di categoria. Noi siamo gente competitiva, proveremo in tutti i modi ad allungare la serie, facendo il massimo possibile con i nostri mezzi.”

Andrea La Torre (giocatore) – “Per me un’emozione aggiuntiva perché sono stato a Cantù per tre anni, dove sono stato benissimo. Oggettivamente, una squadra fortissima contro la quale faremo del nostro meglio. I nostri tifosi a Latina sono stati magici, sembrava di essere in casa, ci hanno dato la spinta finale nell’ultimo minuto per provare a portarla a casa. Chiedo il loro aiuto anche in casa nostra contro Cantù, il loro apporto sarà fondamentale”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

REALE MUTUA TORINO – URANIA MILANO

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: lunedì 15 maggio, 20.30

Arbitri: Masi, Miniati, Yang Yao

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3M0aDQi

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Ci attende una serie difficile quanto interessante. Le due serie centrali, tra cui la nostra, sono quelle di maggior interesse per equilibrio. Con Milano in regular season abbiamo dato vita a due partite strane, dove in entrambi gli incontri la squadra che ha vinto non era quella che aveva controllato per gran parte dei 40 minuti. Sarà quindi una serie estremamente interessante, combattuta, tra due squadre che giocano in modo diverso. Ci aspettiamo alta intensità, alto ritmo e in generale un bello spettacolo per il pubblico”.

Note – Non saranno disponibili per gara 1 Federico Poser e Simone Doneda. Esordio in maglia gialloblù per Simone Zanotti, arrivato a Torino nelle scorse settimane. L’ala forte classe ’92, 208 centimetri, torinese di nascita, proviene da Napoli (Serie A).

Media – La gara sarà in diretta su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Iniziamo la serie con Torino consapevoli sia della forza dell’avversario, ma anche della grande chance da parte nostra di provare ad afferrare una delle due gare in trasferta. La Reale Mutua ha talento e profondità, roster completo, a cui ha aggiunto un tassello importante come Zanotti, situazione tecnica ancora inesplorata nelle sfide di questa stagione in regular season. Noi arriviamo pronti a giocarci le nostre possibilità, sapendo che con la postseason devi alzare ulteriormente intensità e concentrazione, che vogliamo mettere subito in campo in gara 1”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

