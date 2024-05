Quarti Playoff Serie A2 Old Wild West – La presentazione di gara 2 Fortitudo Bologna-Treviglio

CALENDARIO

Martedì 7 maggio è in programma gara 2 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Argento, tra Flats Service Fortitudo Bologna e Gruppo Mascio Treviglio, con i bolognesi avanti 1-0. Serie al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Martedì 7 maggio, ore 20.30

Bologna: Flats Service Fortitudo-Gruppo Mascio Treviglio (Serie: 1-0 Fortitudo Bologna)

TUTTO SUL TABELLONE ARGENTO DEI PLAYOFF DI A2 OLD WILD WEST 2024

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Argento dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_b_poff

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: martedì 7 maggio, 20.30

Arbitri: Vita, Roiaz, Grappasonno

Serie: 1-0 Fortitudo Bologna

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/3nhtfmc3

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Attilio Caja (allenatore) – “Gara 1 è stata approcciata bene, a prova di come in queste due settimane si sia lavorato al meglio. I ragazzi hanno difeso alla grande contro avversari che io stimo tantissimo, averli tenuti a 25 punti nel primo tempo è perché i miei sono stati eccellenti. Nel secondo tempo è calata l’intensità difensiva. Nei playoff ogni minuto è importante, speriamo che non si ripeta questo calo, perchè i playoff non consentono repliche e distrazioni”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI TREVIGLIO

Simone Bianchi (assistente allenatore) – “Per noi conterà sicuramente l’aspetto mentale: dovremo lasciarci alle spalle tutto ciò che è stato gara 1 e partire con il giusto piglio sin dalla palla a due. I punti cruciali della gara passata sono state le palle perse, che hanno prodotto facili situazioni di contropiede primario e secondario che loro sono stati bravissimi a sfruttare, soprattutto nel primo quarto: 11 punti concessi a loro di transizione sono veramente troppi. A livello offensivo sarà importante muovere di più la palla, cambiare fronte lato più volte durante l’azione per essere meno statici: tutto ciò che è stato statico ha aiutato la loro filosofia difensiva a toglierci spazio ed a congelare la palla. Starà a noi capire che bisogna fare un palleggio in meno, muovere prima la palla e toccarla tutti, per essere più pericolosi e riallargare gli spazi. Possiamo fare tutto questo, sia a livello difensivo sia offensivo. Bisogna essere concentrati su tutto ciò che si farà durante i 40 minuti della partita e anche in preparazione della partita”.

Brian Sacchetti (giocatore) – “Per gara 2 sarà importante avere un approccio completamente diverso da quello che abbiamo avuto domenica. Sapevamo anche che l’ambiente sarebbe stato ostile, perché tutti conoscono la tifoseria della Fortitudo e ci aspettavamo che sarebbe stata una partita diversa da quella della fase a orologio. Però siamo stati scavalcati in troppi aspetti. Noi siamo arrivati a un punto in cui non abbiamo quasi più nulla da perdere: sappiamo quello che possiamo e che dobbiamo dare per vincere il secondo incontro e siamo anche consapevoli che non sarà facile. Dobbiamo cambiare soprattutto l’attitudine mentale e l’approccio dovrà essere fisico e attento. Siamo nei playoff: è risaputo che ci può stare una sconfitta. Ma daremo tutti noi stessi per cercare di portare a casa una vittoria che potrebbe essere fondamentale”.

Note – Gara 1 tra Fortitudo e Blu Basket è stata la prima sfida tra le due formazioni biancoblù chiusa con un margine in doppia cifra. Nei precedenti al PalaDozza si era registrato un +7 Bologna (2009) e un +4 Treviglio (un mese fa, nella fase a orologio), mentre al PalaFacchetti (2010) finì 101-104 dopo un tempo supplementare.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

