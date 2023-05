Quarti Playoff Serie A2 Old Wild West – Tutto sulle gare 1 nel Tabellone Oro

CALENDARIO

Al via i playoff di Serie A2 Old Wild West 2023 nel Tabellone Oro, con gara 1 dei quarti di finale. Sabato 13 maggio gara 1 tra Vanoli Cremona e Agrigento, domenica 14 primo atto per Cento-Fortitudo Bologna e Forlì-Chiusi; la prima sfida tra Udine e Cividale si gioca lunedì 15 maggio. Serie al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Sabato 13 maggio, ore 20.30

Cremona: Vanoli Basket-Moncada Energy Agrigento

Domenica 14 maggio, ore 18.00

Cento: Tramec-Flats Service Fortitudo Bologna

Domenica 14 maggio, ore 19.00

Forlì: Unieuro-Umana Chiusi

Lunedì 15 maggio, ore 20.00

Udine: Apu Old Wild West-UEB Gesteco Cividale

https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2023/ita2_a_poff

LE PARTITE

VANOLI BASKET CREMONA – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: sabato 13 maggio, 20.30

Arbitri: Ursi, Puccini, Marco Attard

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/42welbq

QUI VANOLI CREMONA

Demis Cavina (capo allenatore) – “Agrigento è una squadra sorprendente, ha un gioco veramente particolare; poche squadre giocano così tanto una transizione offensiva, con concetti chiari ma con imprevedibilità. Ha un gioco particolare ed una grande anima; l’ha dimostrato sia contro di noi che durante il cammino che ha intrapreso in campionato. È partita con un valore ed ha finito con un valore maggiore: a loro vanno i miei complimenti. Dal canto nostro, siamo felici di essere finalmente al completo, non ci capitava da tanto tempo. Per Denegri e Lacey la presenza è stata gestita più dallo staff medico e atletico che tecnico, ma è molto importante questa settimana esserci stati tutti. Non vediamo l’ora di iniziare, abbiamo voglia di iniziare e competere con gli altri anche per quella che è stata la nostra stagione fino ad oggi, una stagione legata a ricordi indelebili, sia per quelli che sono stati i risultati, sia per quello che si è creato a livello umano. Questo gruppo ne ha passate veramente tante, ha anche avuto momenti di grande gioia e in tutti questi step non ha fatto altro che cementarsi”.

Andrea Pecchia (giocatore) – “Ho visto tante partite da spettatore e, già a suo tempo, prima di rientrare, avevo detto che la squadra che più mi aveva impressionato era proprio la Vanoli. Penso che abbiamo qualcosa che gli altri non hanno: quando siamo al completo, siamo sempre sul pezzo. Per quanto mi riguarda ora sto bene; ho avuto qualche problema influenzale ma ora è tutto a posto. Aspettiamo tutti i tifosi al PalaRadi già sabato sera. Siamo sicuri che non ci mancherà il loro supporto come non è mai mancato durante tutto l’anno. Noi stiamo lavorando per farci trovare pronti”.

Note – Nessuna novità da segnalare.

Media – La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

QUI AGRIGENTO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Siamo arrivati ai playoff da underdog e tali ci sentiamo, la squadra non vede l’ora di confrontarsi contro la Vanoli Cremona, una delle squadre più attrezzate della Serie A2, che arriva a questa fase finale dopo una stagione solida e costante, forte di un roster di primo livello e di un’organizzazione tecnica frutto del lavoro di Demis Cavina, che si riconferma, senza peraltro ce ne fosse bisogno, un coach top per la categoria. Tutte cose che sapevamo già e che non ci faranno perdere le caratteristiche che ci hanno accompagnato per tutta la stagione. Abbiamo inserito un giocatore importante (Imbrò, ndr), a dimostrazione che la Società ha riconosciuto il lavoro della squadra ed in virtù dell’infortunio di Francis ha voluto premiare lo sforzo dei ragazzi, dando loro la possibilità di provare a reggere l’impatto di una serie playoff difficile ma stimolante, come quella che ci aspetta”.

Note – La Fortitudo Agrigento fa sul serio e decide di affrontare la Vanoli Cremona, una delle favorite per la vittoria del campionato, con il massimo delle possibilità a propria disposizione. La Vanoli è una delle due sole squadre che è riuscita nell’impresa di vincere al PalaMoncada, ma era ottobre e tante cose sono cambiate da allora. Oggi, complice l’infortunio di Daeshon Francis alla caviglia, è arrivato un rinforzo importante come quello di Matteo Imbrò, guardia classe ‘94 reduce dall’esperienza a Scafati in Serie A, utilizzabile come ala e come play, ottimo anche in fase difensiva. Per Imbrò, 192 centimetri, è la prima volta con la maglia della Fortitudo Agrigento; il giocatore è nato a Porto Empedocle e quindi per lui è un ritorno a casa. Ritorno al PalaMoncada anche per l’ex Jalen Cannon, incisivo nelle due gare di campionato dove ha affrontato Agrigento.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

TRAMEC CENTO – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 14 maggio, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Marzulli, Perocco

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3I0fC2r

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Sarà una serie molto difficile contro una squadra che, nonostante abbia fatto un campionato di livello inferiore rispetto al nostro, ha tutte le carte in regola per essere potenzialmente la mina vagante di questi playoff perché ha talento, è abbastanza lunga se ci sono tutti, ha centimetri, ha giocatori che sanno come si vincono i campionati; poi non scordiamoci il fattore campo, nel momento in cui la serie si sposterà a Bologna. Sarà una partita difficile, noi dovremo giocare una partita attenta, non possiamo pensare di disinnescare tutte le armi che ha la Fortitudo, dovremo cercare di giocare una partita aggressiva”.

Matteo Berti (giocatore) – “Noi siamo carichissimi, sarà una serie playoff molto sentita, un match molto duro rispetto a quelli giocati nel corso della regular season. La Fortitudo ha aggiunto due innesti importanti come Candussi e Banks, ma anche noi abbiamo allungato il roster con Rosselli e la sua esperienza”.

Note – Partita di debutto in maglia biancorossa per Guido Rosselli, ala classe ’83, 198 centimetri, proveniente da Verona (Serie A). Out Daniele Toscano per infortunio. Durante l’halftime show si esibirà Comete, giovane cantante già affermato nel panorama musicale italiano.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Adrian Banks (giocatore) – “Sono molto eccitato di essere di nuovo qua e di giocare per questo club, nella prima esperienza non avevo avuto la possibilità di giocare al PalaDozza e con i tifosi, qualcosa che mi era rimasto nel cuore, sapendo quale sia lo spirito Fortitudo. Sono qua per dare freschezza e respiro alla squadra, e per tornare in una Società dove mi ero trovato bene e che ringrazio per questa seconda opportunità che mi è stata data. Sarà la mia prima esperienza assoluta nel secondo campionato nazionale, ma la mia concentrazione sarà ai massimi livelli, fin dalla prima palla a due della prima sfida dei quarti di finale. Cercherò di alzare ancor di più il già importante livello di competizione di questa squadra, nella quale ritroverò Fantinelli e Aradori, con i quali avevo già giocato due anni fa. Ora cerchiamo di far succedere qualcosa di magico per far svoltare la stagione. Sono felice di tornare in un posto dove sono già stato e di poter giocare (finalmente a porte aperte) davanti ad una tifoseria come quella della Fortitudo. Merito di vivere questa esperienza e ne sono orgoglioso”.

Note – Nulla da segnalare. In settimana la Flats Service ha ingaggiato Adrian Banks, guardia Usa nata nel 1986, 191 centimetri, reduce dall’esperienza a Treviso (Serie A), già in biancoblù nel 2020/21 nella massima serie. In vista dell’inizio dei playoff la Fortitudo ha sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Luca Dalmonte. Squadra affidata a Matteo Angori, precedentemente vice.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre in Emilia Romagna).

UNIEURO FORLÌ – UMANA CHIUSI

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 14 maggio, 19.00

Arbitri: Nuara, Morassutti, Grappasonno

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3MngReJ

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Cominciamo i playoff, la fase più emozionante della stagione, e vogliamo affrontarla con le stesse ambizioni, coraggio e mentalità con cui abbiamo affrontato ogni partita fin dall’inizio. L’obiettivo è concentrarci nella serie contro Chiusi, ragionando una partita per volta e sapendo che abbiamo di fronte una squadra che già in campionato ci ha messo in difficoltà: possono contare su stranieri di valore, su un gruppo di italiani che conoscono bene il campionato e su diversi giovani interessanti. Nel girone Giallo abbiamo dimostrato mentalità ed entusiasmo e, insieme ai nostri tifosi, vogliamo vivere i playoff cercando di continuare a fare quello che abbiamo fatto fino a questo momento”.

Note – Ottica Ghetti, #Partner biancorosso, sarà #MatchSponsor della sfida. È disponibile il #Matchprogram biancorosso, il magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e delle squadre, la presentazione dei Playoff 2023 con iniziative, calendario e tanto altro. E poi l’intervista a Simone Ghetti di Ottica Ghetti, #MatchSponsor della sfida, gli approfondimenti, le iniziative, le giovanili, tante foto e molto altro: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. Tornano i #SestoUomo, che scenderanno in campo con la squadra per rappresentare tutti i tifosi e i #Partner biancorossi. Sarà ospite MonnaElisa, la cantante forlivese che ha vinto l’Accademia Sanremo, targata orchestra sinfonica di Sanremo e AreaSanremo. MonnaElisa canterà l’inno nazionale nel prepartita e si esibirà con il brano che le ha permesso di accedere alle finali per Sanremo Giovani. La biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 17:30. Continua la prevendita nei punti vendita autorizzati dalla Società e online. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3I2qQDz. Differita in onda lunedì 15 maggio alle ore 22.00 su TRSport, canale 78 DTV, in accordo con il #MediaPartner Teleromagna. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Siamo consapevoli di dover colmare un gap fisico, tecnico e di esperienza. Ovviamente, siamo nettamente sfavoriti nella serie con Forlì, ma credo che si debba andare a dimostrare di non essere arrivati ai playoff per caso. Quello che possiamo fare è insinuare qualche dubbio fin dalla prima partita. Pensare di dover vincere tre volte contro questo tipo di avversario in quindici giorni equivarrebbe a non far esistere la serie. Dobbiamo invece pensare gara per gara; ad ogni singola occasione mettere sassolini in questo ingranaggio apparentemente perfetto”.

Riccardo Bolpin (giocatore) – “Abbiamo preso all’ultimo momento il treno dei playoff do­po una partenza nel girone Bianco non positiva. Siamo stati bravi a vince­re due partite consecutive con­tro Latina e soprattutto a Trapa­ni, un campo non facile. Stiamo attraversando un buon momen­to di forma e siamo pronti per questa sfida. Il nostro obiettivo è quello di cercare di allungare il più possibile la serie con Forlì, anche se sappiamo di avere di fronte la squadra più forte. Vogliamo replicare la buona prestazione di un paio di mesi fa in casa nostra, ovviamente con un risulta­to diverso”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

APU OLD WILD WEST UDINE – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: lunedì 15 maggio, 20.00

Arbitri: Radaelli, Lucotti, Almerigogna

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3VZdqho

QUI UDINE

Carlo Finetti (allenatore) – “Siamo pronti a giocarci questo primo turno play off, un derby. Abbiamo grande rispetto di Cividale, una squadra che ha dimostrato di essere la rivelazione del campionato. Ci stiamo preparando al meglio delle nostre possibilità, cercando, da un lato, di inserire nel minor tempo possibile Emanuel Terry e allo stesso tempo di presentarci pronti a 360 gradi per gara 1”.

Alessandro Gentile (giocatore) – “Siamo entusiasti di poter disputare il primo turno play off con il vantaggio del fattore campo. Ci attende un derby molto sentito. Cividale è una squadra che ha vissuto una grandissima stagione e con l’inserimento di Lucio Redivo ha aumentato ulteriormente la pericolosità in attacco. Sarà una serie molto difficile e contiamo di poter ‘sfruttare’ il nostro pubblico per queste prime due gare”.

Note – Per la sfida con i gialloblù coach Carlo Finetti avrà a disposizione anche il neo-acquisto Emanuel Terry, arrivato a Udine giovedì scorso e reduce da un’esperienza di cinque mesi in Serie A alla Pallacanestro Trieste. Per il centro Usa classe ’96, 206 centimetri, si tratterà di un esordio assoluto nel campionato di Serie A2. Sono ancora pochissimi i biglietti disponibili per gara 1. È possibile acquistarli in prevendita attraverso il circuito VivaTicket, online e nelle rivendite autorizzate. Agli abbonati 2022/23 è stata riservata l’opportunità di acquistare i mini abbonamenti per gara 1 e gara 2 a condizioni vantaggiose (tutte le info sono disponibili sul sito www.apudine.it).

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Finalmente cominciamo questa bellissima avventura chiamata playoff. Per noi è una grande festa, un premio per la Società, per i tifosi, per la squadra. Giocheremo contro una formazione che ha un blasone e un organico straordinario, con una fisicità incredibile e di grande esperienza. Noi siamo esordienti, siamo ‘invitati’ a questa festa e vogliamo dimostrare di poterci stare, cercando di imparare in fretta. Proveremo in tutti i modi a dare soddisfazione ai nostri tifosi, ma in ogni caso sarà come detto una grande festa non solo per la pallacanestro regionale, ma per tutto il panorama nazionale”.

Lucio Redivo (giocatore) – “Contro Udine dovremo giocare con grande intensità per tutti i 40 minuti. L’Apu è un’ottima squadra, con giocatori importanti in ogni ruolo, di grande esperienza, avendo giocato ad un livello più alto. Proprio per questo non potremo mai calare l’attenzione, in nessun momento. Ma oltre a ciò, dobbiamo fare il nostro, pensando a mettere in campo quanto richiesto da coach Pillastrini e lo staff. Sono sicuro che ci sarà una bella atmosfera, sia dentro che fuori dal campo”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita di lunedì sarà trasmessa in diretta, dalle 19.55 su LNP Pass, mentre la differita andrà in onda su Telefriuli. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Cividale, Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

