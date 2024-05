Quarti Playoff Serie A2 Old Wild West – Tutto sulle gare 2 di martedì nel Tabellone Oro

CALENDARIO

Martedì 7 maggio si giocano le gare 2 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West. Forlì, Trieste, Udine e Cantù sono avanti 1-0, nelle serie al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Martedì 7 maggio, ore 20.30

Forlì: Unieuro-Elachem Vigevano 1955 (Serie: 1-0 Forlì)

Torino: Reale Mutua-Pallacanestro Trieste (Serie: 0-1 Trieste)

Udine: Apu Old Wild West-Ferraroni Juvi Cremona (Serie: 1-0 Udine)

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-UEB Gesteco Cividale (Serie: 1-0 Cantù)

TUTTO SUL TABELLONE ORO DEI PLAYOFF DI A2 OLD WILD WEST 2024

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Oro dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_a_poff

LE PARTITE

UNIEURO FORLÌ – ELACHEM VIGEVANO

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: martedì 7 maggio, 20.30

Arbitri: Costa, Marco Attard, Marzulli

Serie: 1-0 Forlì

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4k378nxr

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Sono molto contento per come abbiamo approcciato gara 1. Siamo partiti davvero molto concentrati ed ognuno era mentalmente in partita ed era quello che volevo. Credo che questo sia stato importante per indirizzare la gara così come volevamo. Ognuno ha dato il proprio contributo e questa, soprattutto domenica, era una cosa molto importante e quindi sono molto felice per l’andamento di questa gara 1, tra l’altro giocata in un’atmosfera veramente bellissima. Vanno quindi ringraziati i nostri tifosi per il supporto. Ora però è il momento di pensare a gara 2 e sono certo che sarà una partita completamente diversa alla prima. Era importante iniziare bene, ma non abbiamo ancora fatto assolutamente nulla e quindi ci dobbiamo preparare mentalmente e tatticamente ad una gara che probabilmente, a livello tattico, presenterà delle cose nuove, come del resto è giusto che sia in una serie playoff. Dobbiamo continuare come abbiamo fatto ieri (domenica, ndr)”.

Note – Dopo aver incamerato il primo punto nella serie, per l’Unieuro Forlì è già giorno di vigilia in vista di una gara 2 nella quale dovrà cercare di mantenere il fattore campo, di fronte ad una attesa reazione, in termini di durezza, da parte di una Vigevano sferzata da coach Pansa in sala stampa. Biglietti in vendita per gara 2 online sulla App della Pallacanestro Forlì 2.015 nell’apposita sezione “Biglietteria”, oppure accedendo alla piattaforma VivaTicket. In vista della seconda gara della serie sarà possibile acquistare i biglietti nelle rivendite autorizzate VivaTicket e presso la biglietteria dell’Unieuro Arena. La biglietteria dell’impianto di via Punta di Ferro sarà aperta lunedì 6 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00. Martedì 7 maggio, alla mattina dalle 9.00 alle 13.00, e dalle 19.30. Non sarà possibile acquistare biglietti in sede. Info su costi e tariffe agevolate all’indirizzo https://www.pallacanestroforli2015.it/biglietteria-playoff/. Motorola sarà il Match sponsor di gara 2. Per l’occasione i partecipanti a “Shoot the passion”, il gioco di metà partita della Pallacanestro Forlì 2.015, in caso di canestro realizzato da metà campo vinceranno uno smartphone Motorola. La nuova App ufficiale di Pallacanestro Forlì 2.015, disponibile sia per Apple che per dispositivi Android, offre contenuti esclusivi, contest, eventi e aggiornamenti dal mondo biancorosso, sempre a portata di mano. Con un semplice tap si potrà rimanere connessi alla Pallacanestro Forlì 2.015. Per scaricare l’App cliccare iOS per Apple e Play Store per Android. In vista di gara 2 Unieuro Forlì-Elachem Vigevano è online fino a mezz’ora prima della palla a due l’App contest “Indovina lo scarto”, che mette in palio 5 biglietti per il settore Giallo per la prossima partita casalinga dell’Unieuro Forlì. Complimenti a Chiara Tisselli, unica partecipante a centrare il +16 con il quale i biancorossi si sono aggiudicati la prima gara contro Vigevano.

Media – Il match sarà trasmesso in streaming in abbonamento su LNP Pass QUI. Il media partner Teleromagna proporrà invece la differita della seconda gara della serie mercoledì 8 maggio alle 21.00 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro Forlì 2.015 e sul nuovo canale WhatsApp e gli aggiornamenti dei quarti in tempo reale verranno comunicati anche tramite le notifiche push in App.

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “In gara 1 Forlì ha giocato con la durezza che mi aspettavo, era inevitabile alzassero il livello di attenzione con l’assenza di Allen. Noi da questa partita dobbiamo imparare che serve una maggiore durezza, senz’altro non quella con cui abbiamo iniziato la partita. La cosa bella dei playoff è che ripartiamo da 0-0, ora dobbiamo capire le cose che non sono andate, ma dipenderà molto dalla durezza con cui ci ripresenteremo in campo. Non siamo certo al meglio della condizione fisica, ma non è una novità in questa stagione. Ci siamo andati sopra tante volte, proveremo a farlo anche stavolta con altre soluzioni, limitando gli errori individuali e aumentando la collaborazione fra noi”.

Note – Sempre fuori Lorenzo D’Alessandro a causa di una distorsione alla caviglia destra, ancora in forse Gianmarco Bertetti alle prese con i postumi della lussazione all’acromio claveare della spalla sinistra, a cui si aggiunge Kristofers Strautmanis, per un problema al tendine della caviglia destra.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, aggiornamenti sui canali Facebook e Instagram di Vigevano 1955.

REALE MUTUA TORINO – PALLACANESTRO TRIESTE

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: martedì 7 maggio, 20.30

Arbitri: Boscolo Nale, Nuara, Perocco

Serie: 0-1 Trieste

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/ms7mskb7

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Sarà necessario recuperare le condizioni fisiche e le energie per vivere gara 2 con un corredo energetico migliore. Sarà evidentemente una serie di grande equilibrio, di grande intensità. Noi ovviamente, trovandoci sotto 1-0, speriamo che la durata di questa serie sia più ampia possibile. Dobbiamo pensare ad un gradino alla volta, dobbiamo vincere gara 2, per poi andare a Trieste con il giusto atteggiamento e cercare di conquistare risultati anche fuori casa. Essere in svantaggio rende più complicato il nostro cammino, ma eravamo consapevoli del coefficiente di difficoltà di questa serie, dobbiamo avere la forza di ribaltare una serie che non è iniziata nel modo migliore”.

Note – Tutti a disposizione per gara 2.

Media – Partita visibile in diretta streaming su LNP Pass (su abbonamento), inoltre saranno forniti aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram, X e Threads, e Basket Torino Official su Facebook).

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Come affermato nel pre-partita, ieri (domenica, ndr) ho visto esattamente ciò di cui parlavo. Gara 1 è stata una battaglia intensa. Nessuna delle due squadre è stata perfetta, ma entrambe hanno mostrato una grande determinazione. Abbiamo dovuto essere impeccabili in difesa per contrastare le loro abilità. Nonostante una caduta nella percentuale dei tiri da 3 punti, siamo riusciti a risollevarci. Tuttavia, abbiamo ancora degli aspetti da migliorare, specialmente nel secondo quarto dove ci siamo rilassati troppo. È stato un quarto difficile, ma siamo riusciti a correggere il tiro nel secondo tempo, dimostrando di essere concentrati. Sono contento di avere giocatori versatili, che possono adattarsi alle esigenze della squadra. Nell’ultimo quarto, l’esperienza dei veterani è stata cruciale. La serie sarà decisa dall’equilibrio tra attacco e difesa, e la capacità di adattarsi rapidamente. Eli Brooks è stato eccezionale nella prima sfida e merita di essere menzionato”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass.

APU OLD WILD WEST UDINE – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: martedì 7 maggio, 20.30

Arbitri: Wassermann, Almerigogna, Martellosio

Serie: 1-0 Udine

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/y8jh7t9f

QUI UDINE

Adriano Vertemati (capo allenatore) – “Martedì sera si ricomincia di nuovo 0 a 0. Dovremo trovare il modo di arginare il fatto che loro, certamente, riproporranno il tipo di aggressività vista in gara 1, con l’idea di farlo per 40 minuti. La squadra fisicamente sta bene, deve ritrovarsi nei suoi equilibri. Bisogna stare molto molto attenti. Noi dovremo essere più duri e pronti a fare qualcosa di diverso”.

Matteo Da Ros (giocatore) – “Abbiamo vinto gara 1, siamo 1-0 nella serie. Dopo 48 ore si torna al Carnera e si riparte dallo 0 a 0. Io vedo sempre una partita alla volta. Non mi interessa vincere di 30 punti una singola partita, anzi a volte sono più preoccupato da questo, che dal vincere una partita punto a punto. Dobbiamo rimanere molto concentrati e portare rispetto a Cremona, che gioca duro e lotta su ogni possesso”.

Note – Ancora assente Jason Clark, fermo per un infortunio muscolare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “Dopo la sconfitta in gara 1, la seconda partita della serie ci impone la necessità di alzare il nostro livello della performance. Siamo desiderosi di competere per 40 minuti e per fare ciò siamo consapevoli che ciò che è stato fatto non è abbastanza. Quindi lavoreremo per sistemare i dettagli che abbiamo individuato nella prima sfida”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: martedì 7 maggio, 20.30

Arbitri: Gagliardi, Pazzaglia, Bonotto

Serie: 1-0 Cantù

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/mrfvpc

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Gara 1 è andata come volevamo, ma sappiamo bene che ogni partita sarà diversa. I nostri avversari hanno dimostrato anche nella sconfitta di essere una squadra forte e di grande temperamento, che gioca con una spiccata identità e che è in grado di trovare risorse diverse durante la sfida. Replicare le percentuali di tiro non sarà facile, ma il fattore chiave per noi sarà invece riproporre la stessa intensità e attitudine difensiva”.

Nicola Berdini (giocatore) – “Abbiamo iniziato i playoff nel modo che volevamo, con una partita solida. Sappiamo però che ci aspetta una serie lunga e complicata, perché Cividale è una squadra in grande forma e sicuramente cercheranno di giocare il più aggressivo possibile, per provare a recuperare già dalla prossima partita”.

Note – Sempre in dubbio Curtis Nwohuocha, che sta completando il recupero da un risentimento muscolare.

Media – La partita sarà visibile in streaming su LNP Pass; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Abbiamo trovato in gara 1 una Cantù in grandissima condizione, che sicuramente ha meritato di vincere la partita. Noi abbiamo avuto un impatto problematico, poi sicuramente abbiamo fatto meglio, dobbiamo assolutamente imparare da questa partita. Sappiamo che per vincere in casa di Cantù dobbiamo superarci e vedremo di farlo migliorandoci sotto tutti gli aspetti: non credo che sarà una partita che si giocherà sul piano tattico, ma su quello agonistico e noi dovremo essere pronti a farlo al livello più alto possibile”.

Gabriele Miani (giocatore) – “Gara 2 è importante da vincere per tenere in parità la serie, andando sotto 2-0 diventerebbe ancor più difficile vincere due partite di fila in casa e poi tornare qui per gara 5. Loro sono partiti molto carichi in gara 1 e ci hanno inizialmente sopraffatti con il loro agonismo e la loro aggressività: sarà importante per noi rispondere con le stesse caratteristiche. Ci stiamo preparando tra video, riposo e allenamento per arrivare carichi il più possibile; sicuramente ci crediamo, soprattutto dopo essere riusciti a rimettere in piedi una sfida che era iniziata male, e proveremo a stare a contatto con loro per fare una bella partita in gara 2”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) martedì alle ore 22.30.

