Quarti Playoff Serie A2 – Tutto sulle gare 3 di venerdì nel Tabellone Argento

Venerdì 10 maggio si giocano due gare 3 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Argento: UCC Piacenza-Trapani e Treviglio-Fortitudo Bologna, con Shark e Flats Service avanti 2-0. Serie al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Venerdì 10 maggio, ore 20.30

Piacenza: UCC Assigeco-Trapani Shark (Serie: 0-2 Trapani)

Treviglio: Gruppo Mascio-Flats Service Fortitudo Bologna (Serie: 0-2 Fortitudo Bologna)

https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_b_poff

LE PARTITE

UCC ASSIGECO PIACENZA – TRAPANI SHARK

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: venerdì 10 maggio, 20.30

Arbitri: Nuara, Roiaz, Bonotto

Serie: 0-2 Trapani

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/yydbxnn4

QUI UCC PIACENZA

Humberto Manzo (viceallenatore) – “Dobbiamo continuare su quanto di buono fatto in gara 2. Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, quindi dobbiamo sicuramente alzare ulteriormente l’intensità, sappiamo l’importanza della partita e vogliamo allungare la serie. Per farlo dovremo essere ancora più concentrati e uniti nei momenti di difficoltà, per sopperire al loro gap fisico. Durante il corso della stagione non ci siamo mai tirati indietro e non lo faremo nemmeno questa volta”.

Gherardo Sabatini (giocatore, capitano) – “Siamo un po’ rammaricati, perché abbiamo fatto un’ottima partita in gara 2 e se ci fosse entrato qualche tiro in più potevamo giocarcela fino alla fine. Detto questo siamo consci che in gara 3 possiamo vincere, ed in casa davanti al nostro pubblico vogliamo fare bene”.

Note – Resta indisponibile Malcolm Miller per infortunio. In occasione della partita, tutti i tifosi Assigeco che acquisteranno un biglietto avranno in omaggio la t-shirt celebrativa per i playoff. Scannerizzando il QR code presente all’ingresso del PalaBanca, oppure tramite le storie presenti sui social bianco-rosso-blu sarà possibile sfogliare l’Assigeco Magazine, giornale digitale contenente tutte le news sulla partita e altre curiosità.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI TRAPANI

Andrea Diana (allenatore) – “Siamo sul 2-0 e questo è motivo di orgoglio, ma siamo consapevoli che se vogliamo vincere gara 3 dovremo essere capaci di migliorare molti dettagli. Abbiamo preparato la partita sulla base di tutti gli episodi delle prime due sfide. Dobbiamo partire dalla difesa, perché quando riusciamo ad esprimerci al massimo sulla metà campo difensiva, in attacco giochiamo con maggiore fluidità”.

Chris Horton (giocatore, ala) – “Siamo ad una sola vittoria dal passaggio del turno e non dobbiamo perdere la chance di vincere 3-0, perché così avremo più tempo per ricaricare le energie. Ormai ci conosciamo bene, entrambe le squadre sanno quali sono i punti deboli ed i punti di forza: avrà la meglio chi riuscirà a limitare i propri errori e ad imporre il ritmo del gioco”.

Note – Tutti a disposizione. Coach Andrea Diana deciderà solo alla vigilia i 10 senior da portare in panchina.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: venerdì 10 maggio, 20.30

Arbitri: Enrico Bartoli, Foti, Yang Yao

Serie: 0-2 Fortitudo Bologna

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/35dvfspt

QUI TREVIGLIO

Giorgio Valli (allenatore) – “Il tempo è poco: solo piccoli dettagli potranno essere cambiati da una partita all’altra. Da queste due gare dobbiamo però aver capito che la prima cosa da fare è alzare il livello fisico della nostra difesa. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi: dobbiamo dar loro una prova di cuore, oltre che di gambe e di solidità tecnica e tattica. Di fronte abbiamo una formazione ovviamente favorita, arrivata seconda nel suo girone: è un’ottima squadra, allenata benissimo, ma nulla è perduto. Ci sta lo 0-2, non ci sta perdere senza lottare. Venerdì dobbiamo lottare davanti ai nostri tifosi”.

Federico Miaschi (giocatore) – “Per la gara di venerdì non c’è tantissimo da dire dal punto di vista tattico. Noi dovremo entrare in campo solo con l’intenzione di crederci fino in fondo, fino all’ultimo secondo di partita. Torniamo a giocare in casa dopo due partite difficilissime al PalaDozza: il nostro unico compito sarà crederci e farci trascinare dal pubblico, per provare ad allungare la serie. Dovremo dare tutto e crederci fino in fondo”.

Note – Cogeser Energia è match sponsor della gara. L’azienda, nata nel 2008 da Cogeser spa, è autorizzata dal Ministero dell’Industria e si occupa della vendita di gas ed energia elettrica. Si tratta di una realtà che si è posta sul mercato con la convinzione che il servizio di vendita necessiti di una organizzazione vicina alle famiglie e alle imprese. È per questo che, sin da subito, ha aperto nel territorio uffici per la clientela che consentono di creare occasioni di contatto, scambio di opinioni e servizi su misura. Anche a Treviglio, come in molti altri comuni tra la Martesana e l’Adda, ha sede un Cogeser Point. Oltre agli ex Fortitudo Simone Barbante (pivot), Nicola Giordano (play) e Simone Bianchi (assistente allenatore), la Blu Basket è guidata da due bolognesi di scuola Virtus, come il regista Luca Vitali e il coach Giorgio Valli (anche se nato a Modena).

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Attilio Caja (allenatore) – “Anche in gara 2 abbiamo approcciato bene la partita. La presenza difensiva ha fatto la differenza e da lì abbiamo preso ritmo anche in attacco, indirizzando subito la gara. La strada è ancora lunga, ora il nostro obiettivo deve essere quello di avere la stessa determinazione e costanza anche in previsione della terza sfida della serie, che giocheremo in trasferta. Siamo fiduciosi e consapevoli di quanto fatto e felici di aver confermato il fattore campo. Nei playoff non sono consentiti passi indietro, ho sempre bisogno di giocatori pronti”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

