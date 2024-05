Quarti Playoff Serie – La preview di gara 3 Juvi Cremona-Udine 

CALENDARIO

Sabato 11 maggio si gioca gara 3 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Oro, tra Ferraroni Juvi Cremona e Apu Old Wild West Udine. I friulani sono avanti 2-0 nella serie al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Sabato 11 maggio, ore 20.30

Cremona: Ferraroni Juvi-Apu Old Wild West Udine (Serie: 0-2 Udine)

TUTTO SUL TABELLONE ORO DEI PLAYOFF DI A2 OLD WILD WEST 2024

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Oro dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_a_poff

FERRARONI JUVI CREMONA – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: sabato 11 maggio, 20.30

Arbitri: Barbiero, Luca Attard, Giunta

Serie: 0-2 Udine

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/37e3zren

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “La terza partita di playoff ci dà la possibilità di continuare la nostra crescita. Dopo essere stati competitivi per tre quarti in gara 1 e aver perso per alcuni dettagli in gara 2, adesso vogliamo fare tesoro di tutta l’esperienza fatta nei precedenti incontri e raggiungere la vittoria. Sarà per noi motivo in più di orgoglio farlo davanti al nostro pubblico, che ci ha sempre sostenuto e supportato tutto l’anno. Insieme a loro vogliamo continuare la nostra cavalcata e l’unico modo che abbiamo è vincere”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI UDINE

Lorenzo Pomes (assistente allenatore) – “Dobbiamo pensare di partire 0 a 0. È una partita importante per noi, quanto lo è anche per loro. Cremona giocherà in casa. Dobbiamo capire prima tutto quali saranno gli adattamenti tecnici e tattici degli avversari e provare a fare il massimo, lottando come abbiamo fatto nelle scorse partite, per provare a vincere”.

Raphael Gaspardo (giocatore) – “L’obiettivo è quello di chiudere la serie il prima possibile. Faremo degli aggiustamenti anche noi: dovremo capire come difendere meglio alcune situazioni, dove sono riusciti a metterci in difficoltà in gara 2. Ci siamo riposati e abbiamo analizzato i nostri errori”.

Note – Assente Jason Clark, fermo per un infortunio muscolare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

