Ravenna, aggregato il 2000 Giorgio Calvi

Si chiuderà domani con una doppia sessione di allenamento la prima settimana di preparazione della nuova OraSì, che ieri ha salutato per la prima volta una parte del suo pubblico al PalaCosta. Al gruppo di giocatori guidati dai coach Lotesoriere, Villani e Piastra e dal preparatore fisico Spadoni si è aggregato anche Giorgio Calvi, classe 2000 proveniente dalla serie B.

Un’OraSì che sposa in pieno la linea verde, come dimostrano i prodotti del movimento giovanile cittadino coinvolti già da martedì in palestra.

Matteo Papi

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna