Ravenna, buon test con la Virtus Imola al PalaCosta davanti a 150 tifosi

Buon test per l’OraSì Ravenna che al PalaCosta ha ospitato per la prima amichevole pre season la Virtus Imola, formazione che milita in serie B. I giallorossi sono stati applauditi da 150 appassionati tifosi presenti sulle tribune che hanno apprezzato la vivace linea verde proposta da coach Alessandro Lotesoriere.

Il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto, con l’OraSì che si è imposta in tutti i parziali (20-16, 21-16, 20- 15, 16-12). In evidenza Bartoli, autore di 29 punti complessivi, ma buone indicazioni da tutti gli effettivi a disposizione di coach Lotesoriere, compresi i tanti giovani che da inizio preparazione si stanno allenando stabilmente con la prima squadra e che hanno chiuso in campo gli ultimi quattro minuti.

Il quintetto iniziale era formato da Giordano, Musso, Bonacini, Petrovic, Bartoli con gli innesti in corso d’opera di Bocconcelli, Onojaife, Giovannelli, Calvi, Galletti, Laghi, Minardi.

Presente anche Kendall Anthony, giunto ieri in Italia e stasera in panchina con i nuovi compagni. Un allenamento utile per mettere minuti nelle gambe dei giocatori, a due settimane dalle gare di Supercoppa. Prossimi appuntamenti, i test di venerdì 2 e sabato 3 settembre contro Fortitudo Bologna e Vanoli Cremona.

“Siamo all’inizio del nostro percorso e questi momenti sono importanti per creare lo spirito del gruppo – commenta coach Alessandro Lotesoriere – In settimana abbiamo saltato qualche allenamento e non avevamo elementi sufficienti da testare e da proporre, specialmente in difesa. Abbiamo colto l’occasione per continuare il lavoro fisico, permettendo ai ragazzi di iniziare a conoscersi meglio e confrontarsi con il campo. Lunedì inseriremo anche Kendall e speriamo di tornare al completo per poter avvicinarci al meglio ai prossimi impegni”.

