Ravenna, buon test nel pomeriggio con Mestre

Buon test di allenamento per l’OraSì Ravenna, che ha ospitato al PalaCosta, nel pomeriggio di giovedì 9 marzo, la Gemini Mestre, formazione seconda in classifica nel Girone B del campionato di Serie B, in cui milita anche l’ex giallorosso Pietro Bocconcelli.

Occasione per la squadra di Coach Lotesoriere di provare le proprie situazioni di gioco in un 5 vs 5 di livello e mantenere alta l’attenzione, conservando il ritmo partita nella settimana in cui i campionati LNP restano fermi per lasciar spazio al weekend dedicato alle finali di Coppa Italia.

Tanto spazio in campo anche per i più giovani che solitamente giocano meno minuti. Ancora assente Vittorio Bartoli, che verrà rivalutato per l’infortunio al dito a inizio settimana prossima, mentre anche Josip Vrankic è rimasto a riposo precauzionale.

Il tabellino

OraSì Ravenna – Gemini Mestre 26-28, 19-11, 23-22, 14-29 (Punteggio resettato al termine di ogni quarto)

Ravenna: Anthony 10, Giordano 7, Musso 16, Oxilia 5, Onojaife 6, Galletti, Giovannelli 5, Petrovic 10, Laghi 4, Bonacini 19, Minardi, Allegri. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Roberto Villani, Giovanni Piastra.

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna