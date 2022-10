Ravenna cambia campo: le prossime cinque gare a Cesena

Dopo aver disputato le prime due gare in casa al Pala de Andrè, l’OraSì Ravenna, come già annunciato prima della stagione, si sposterà al Carisport di Cesena per le ultime cinque partite casalinghe del 2022. Per l’occasione, la società propone sconti importanti per i ragazzi delle società cesenati, Cesenabasket2005 e Livio Neri, e anche un mini abbonamento dedicato (valido anche per coloro che, non avendo abbonamento, da Ravenna vorranno seguire la squadra a Cesena).

Prezzi

Fino a 6 anni: ingresso gratuito

Da 7 a 18 anni: mini abbonamento a 25€ per 5 partite (biglietto singolo 5€, rispetto ai 12€ del normale biglietto ridotto)

Genitore: mini abbonamento a 60€ per 5 partite (12€ a partita, mentre il biglietto singolo costerà 17€)

Il calendario delle partite

6 novembre, ore 17: OraSì Ravenna vs Tassi Group Ferrara

13 novembre, ore 17: OraSì Ravenna vs Tramec Cento

27 novembre, ore 17: OraSì Ravenna vs Apu Old Wild West Udine

7 dicembre, ore 20.30: OraSì Ravenna vs Staff Mantova

18 dicembre, ore 18: OraSì Ravenna vs Allianz Pazienza San Severo

Allenamento a porte aperte

In vista delle partite che verranno disputate al Carisport di Cesena tra novembre e dicembre, l’OraSì Basket Ravenna ha organizzato un allenamento al Palaippo, mercoledì 26 ottobre, alle ore 16.45. L’allenamento sarà a porte aperte, con un particolare invito per tutti i ragazzi dei settori giovanili cesenati e i loro genitori.

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna