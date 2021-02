Ravenna, niente James per qualche gara

Brutte, e allo stesso tempo, buone notizie per l’Orasì Ravenna. L’americano Ra’shad James, infatti, sarà impegnato con il Team USA a metà febbraio per le gare di qualificazione AmeriCup guidato da Joe Prunty, in programma il 19 (Bahamas) e 20 (Messico).

Nel roster ci sono anche veterani NBA come Thomas e Joe Johnson, entrambi al momento senza squadra, e James Nunnally visto anche a Milano.

Per quanto riguarda il calendario di Ravenna, i giallorossi giocheranno il 17 febbraio a Scafati ed il 21 febbraio a Roma contro l’Eurobasket: è quasi certa quindi l’assenza della guardia statunitense per questi due incontri.