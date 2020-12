Ravenna – Nota della società sulle condizioni di coach Cancellieri

OraSì Basket Ravenna comunica che nella giornata di lunedì il capo allenatore Massimo Cancellieri è stato sottoposto a visita specialistica per valutarne le condizioni di salute dopo il malessere accusato prima della partita di domenica. Visti i problemi di salute non potrà essere questa sera in panchina, dove verrà sostituito da Bruno Savignani, coadiuvato da Francesco Taccetti.

Il presidente Vianello, la società e tutta la squadra rivolgono a “Canc” i migliori auguri per una pronta guarigione.

Matteo Papi

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna