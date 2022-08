Ravenna, presentato Danilo Petrovic

Presso la sede di Nuova OLP, azienda che opera nel campo della sicurezza aziendale e da diversi anni partner del Basket Ravenna, è stato presentato ufficialmente alla stampa questa mattina Danilo Petrovic, ala grande di 23 anni e 203 cm, nato in Serbia ma di formazione italiana. Dopo il saluto dell’Amministratore delegato di Nuova OLP, Gabriele Mazzotti, che ha confermato lo stretto legame rinnovato con la pallacanestro cittadina, è stato Mauro Montini, direttore sportivo giallorosso, ad introdurre il giocatore: “Danilo è stato il primo giocatore acquistato dal Basket Ravenna, su di lui il nostro coach non aveva alcun dubbio. In Italia dal 2016, ha fatto un percorso interessante, oggi ha una doppia dimensione e nel corso degli anni ha sempre migliorato la sua tecnica: è versatile, pericoloso da tre punti e con un grande feeling con il canestro. Ravenna potrebbe essere la sublimazione di quello che ha fatto finora. Avrà anche un minutaggio diverso perché lo riteniamo un giocatore importante e, per il nostro tipo di squadra, anche uno degli elementi di maggior esperienza dato il suo curriculum, al di là dell’età anagrafica”.



Danilo Petrovic: “Sono molto contento di far parte di questo progetto, che mi responsabilizza, e non ho avuto dubbi fin dalla prima chiacchierata con il coach. Sento che in questo momento della mia carriera mi serve un posto come Ravenna, dove avrò il mio spazio e dove posso crescere nei prossimi due anni. Abbiamo una squadra giovane, io sono giovane ma sul campo non lo sono, ho giocato diversi campionati e mi sento di dare il mio contributo. Sento la fiducia della società e mi sento pronto per questa chiamata perché sono nel posto giusto per proseguire il mio percorso, anche verso il salto di categoria. Siamo un gruppo nuovo, ci stiamo conoscendo e ci vuole ancora un po’ di tempo, ma le sensazioni di queste prime settimane di lavoro sono positive”.

Alessandro Lotesoriere (allenatore): “Ho seguito bene Danilo lo scorso anno, mi aveva impressionato e mi avrebbe fatto piacere lavorare con lui. Abbiamo trovato subito un’intesa anche su un discorso pluriennale: avendo io firmato un contratto biennale ho voluto immaginare un paio giocatori cardine da portare in questo nuovo ciclo, con la reciproca aspettativa di fare uno step avanti nelle nostre carriere.

Già in queste prime settimane ho trovato in lui grande disponibilità a rispolverare qualità che ha nel suo bagaglio ma che non ha potuto mettere in pratica negli ultimi anni. È un giocatore giovane ma da tanti anni gioca in A2, da lui abbiamo iniziato la costruzione del reparto lunghi e quindi sarà un punto di riferimento importante nel gruppo. Queste le belle premesse che andranno rispettare sul campo: invitiamo i nostri tifosi a vederlo in azione insieme al resto della squadra”

