Ravenna, presentato Josip Vrankic: “Entusiasta dell’ambiente”

Dopo due gare consecutive giocate in trasferta, l’OraSì Ravenna torna in campo tra le mura del Pala De Andrè contro l’Umana Chiusi, domenica 12 febbraio, alle ore 17 (diretta TV su MS Channel, canale 814 Sky). I giallorossi, reduci dalla sconfitta sul parquet della capolista Cento, ma forti di 4 vittorie nelle ultime 8 gare, sono attesi da un’importante sfida salvezza e l’affronteranno facendo esordire il nuovo lungo Josip Vrankic, che è stato presentato in una conferenza stampa sabato alle 12.30 presso la sala stampa del Pala De Andrè.

La palla a due è in programma alle ore 17 di domenica 12 febbraio. Arbitri della partita saranno Salvatore Nuara di Treviso, Mattia Eugenio Martellosio di Buccinasco (MI) e Matteo Roiaz di Muggia (TS).

La presentazione di Josip Vrankic

“Sono entusiasta per questa nuova esperienza – ha spiegato Josip durante la conferenza stampa di sabato mattina – e voglio ringraziare la società per questa opportunità. Ho avuto una telefonata con il Coach che mi ha convinto a venire non solo parlando di basket, ma anche dell’ambiente e della città, che ho sentito vicini alla mia visione. Mi sono sentito desiderato e questo mi dà grandi motivazioni”.

Josip, che ha raccontato di essere stato accolto a braccia aperte dai compagni e ha sottolineato di essere pronto a lottare pallone su pallone e partita dopo partita per raggiungere l’obiettivo della salvezza, indosserà la maglia numero 13.

Il video completo della conferenza stampa è disponibile sulla pagina Facebook del Basket Ravenna (LINK).

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Sappiamo bene quanto la partita con Chiusi sia molto, molto importante per il nostro campionato. È una partita piena di difficoltà: pensando all’avversario, hanno un atletismo importante, che sarà il primo grande problema da fronteggiare. Insieme a questo hanno un sistema chiaro e rodato, interpretato da giocatori veterani della categoria. Inoltre non devono ingannare le ultime due sconfitte, dovute a delle percentuali offensive sfortunate in situazioni aperte: nell’ultimo mese Chiusi era in grande crescita e ha vinto partite di autorità con San Severo e Fortitudo. Infine sappiamo bene che troveremo una squadra molto arrabbiata e vogliosa di reagire.

Da parte nostra veniamo da due settimane condite da pochi allenamenti al completo, per acciacchi ripetuti e per il cambio effettuato nel roster: serviranno energia e lucidità da parte di tutti, con la giusta responsabilizzazione che questo cambio richiede a tutti noi. La società ha fatto un gran lavoro per dare una ulteriore spinta a questo gruppo, il nostro obiettivo è ripagarlo ancora di più.

Questa è una di quelle gare dove chiedo infine la spinta del pubblico di Ravenna, che nei momenti importanti non è mai mancata: per metabolizzare un cambio di uno straniero in un roster ci vuole tempo e lavoro che ad oggi non abbiamo avuto, ma che dovremo colmare con entusiasmo ed atteggiamento, e con la spinta dei nostri tifosi. Sarà una partita dura che si giocherà anche molto dal punto di vista nervoso: l’ambiente potrà dare quel qualcosa in più, riempiamo il Pala De Andrè!”.

Le altre partite della 21° giornata di Serie A2 Girone Rosso

UEB Gesteco Cividale – Unieuro Forlì (11/2 ore 20) HDL Nardò – Tramec Cento (11/2 ore 20.45) Staff Mantova – RivieraBanca Basket Rimini (ore 17) Caffè Mokambo Chieti – Fortitudo Flats Service Bologna Giorgio Tesi Group Pistoia – Apu Old Wild West Udine Tassi Group Ferrara – Allianz Pazienza San Severo

La classifica

Unieuro Forlì, Tramec Cento, Giorgio Tesi Group Pistoia 32, Apu Old Wild West Udine 26, UEB Gesteco Cividale, Fortitudo Flats Service Bologna 22, RivieraBanca Basket Rimini, HDL Nardò 18, Tassi Group Ferrara 16, Umana Chiusi, Staff Mantova 14, OraSì Ravenna, Allianz Pazienza San Severo 12, Caffè Mokambo Chieti 10.

Ospiti e promozione biglietti

Alla partita saranno presenti, in occasione della giornata del Super Bowl, gli atleti e lo staff della squadra di football americano dei Roosters Romagna, con le Cheerleaders che si esibiranno nell’intervallo. Presente anche una nutrita delegazione dei ragazzi della Compagnia dell’Albero, che collabora con il Basket Ravenna in diverse formazioni Under.

Infine, promozione speciale con biglietti a 5€ per i ragazzi di tutte le società sportive ravennati che si presenteranno al botteghino con la divisa o la tuta ufficiale. Per tutti gli altri il biglietto della tribuna sarà comunque scontato a 10€, mentre resta invariato a 22€ quello della poltrona.

Biglietteria

La biglietteria del Pala De Andrè aprirà dalle ore 16 di domenica 12 febbraio, così come i cancelli del palazzetto.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/Ticket/bkt-ravenna-p-manetti-s-dil-a-r-l-vs-chiusi/202156 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Questi i prezzi:

Poltrona: 22 euro Biglietto intero tribuna: 10 euro Biglietto ridotto (ragazzi società sportive): 5€ Biglietto ridotto (genitore atleta Basket Ravenna): 5€ Biglietto omaggio (atleta Basket Ravenna e under 6 anni)

Live match

“Game of the week” con diretta su MS Channel (Canale 814 Sky) e streaming su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

