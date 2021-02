Ravenna: squalifiche riviste, Cinciarini e Rebec saranno in campo contro Napoli

A seguito dei provvedimenti disciplinari del giudice sportivo FIP del 26 febbraio, la società Basket Ravenna informa di aver presentato un reclamo d’urgenza che è stato esaminato nel pomeriggio di oggi. La Corte Sportiva d’Appello, in parziale accoglimento del reclamo, riduce da due ad una le giornate di squalifica inflitte all’allenatore Massimo Cancellieri (che quindi domani non siederà in panchina) e applica agli atleti Daniele Cinciarini e Matic Rebec la sanzione della deplorazione.

FONTE: Uff. Stampa Basket Ravenna Piero Manetti