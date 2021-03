Ravenna vince 20-0 su Ferrara (che farà ricorso), multa per Mantova

Serie A2

Nona giornata di ritorno, gare del 7 marzo 2021

Girone A – Verde

STAFF MANTOVA. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive e frequenti nei confronti degli arbitri e di due tesserati avversari ben individuati (Pagani GF e Alibegovic M.) [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]

ADRIANO NEGRI (Presidente STAFF MANTOVA). Deplorazione per comportamento protestatario nei confronti degli arbitri [art. 35,1b RG]

Girone B – Rosso

TOP SECRET FERRARA. Il Giudice Sportivo Nazionale, letta la comunicazione del Settore Agonistico in cui si considerava rinunciante la Società Top Secret Ferrara per la gara in oggetto (Orasì Ravenna-Top Secret Ferrara) letti gli artt. 18, 49, 53 e 55

PQM

dispone l’omologazione della gara 2863 Ravenna – Ferrara con il risultato di 20-0. [art. 18 RG,art. 49 RG,art. 53 RG,art. 55 RG]

–

Ufficio Stampa FIP