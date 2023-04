Ravenna, Vrankic indisponibile contro Rieti

OraSì Basket Ravenna comunica che nella giornata di oggi, giovedì 13 aprile, Josip Vrankic è stato visitato dal medico sociale dott. Alessandro Mazzotta per rivalutare l’infortunio alla caviglia subito sabato scorso alla vigilia della trasferta di Casale Monferrato.

Il decorso è risultato essere positivo, nella norma del trauma, e i raggi eseguiti nei giorni scorsi avevano già escluso una frattura ossea. Alla luce di questo, il giocatore potrà tornare a lavorare dal punto di vista atletico da lunedì prossimo. Non sarà quindi disponibile per la gara di domenica contro Rieti. Se tutto andasse bene potrebbe esserci qualche speranza di riaverlo disponibile per la partita in programma sabato 22 in trasferta contro la Stella Azzurra Roma.

UFF.STAMPA ORASI RAVENNA