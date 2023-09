Real Sebastiani Rieti, domani la Semifinale con Treviglio. Rossi: “Dovremo essere compatti”

E’ la vigilia della Final Four di Supercoppa Serie A2 LNP Old Wild West 2023 di Montecatini, la Sebastiani si appresta ad affrontare la Gruppo Mascio Treviglio nella semifinale della competizione. La RSR, che arriva a questa final four da squadra riposizionata nel campionato di Serie A2, è estremamente vogliosa di continuare ad impressionare dopo la grande vittoria in casa di Cento. Non sarà facile però perché contro ci sarà un avversario, allenato dall’ex Finelli, che ha ambizioni importanti e obiettivi dichiarati, provare a vincere tutto.

Palla a due alle ore 20:45 di sabato 23 settembre, diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. I biglietti della gara si potranno acquistare su TicketMaster a questo link: https://www.ticketmaster.it/artist/supercoppa-lnp-biglietti/1086673

Le dichiarazioni di Coach Rossi a poco più di 24 ore dalla gara: “Siamo orgogliosi e desiderosi di fornire la miglior prestazione possibile. Andiamo a Montecatini con l’obiettivo di competere senza timore e se possibile, migliorarci ancora. La semifinale con Treviglio sarà un banco di prova durissimo, contro una squadra costruita per vincere, ambiziosa, e ben allenata. Dovremo giocare con grande compattezza per giocarci con fiducia le nostre carte”.

Area Comunicazione RSR