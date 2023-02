Reggio Emilia doma Rimini in amichevole

By

UNAHOTELS Reggio Emilia – Riviera Banca Rimini Basket 83-80

(7-22; 26-44; 54-63)

UNAHOTELS: Anim 28, Reuvers 8, Cipolla 2, Stefanini, Cinciarini 12, Lee 6, Senglin 5, Olisevicius 12, Faye 10. Allenatore: Sakota.

RIMINI: Tassinari, Anumba 2, Meluzzi ne, Scarponi 14, Masciadri 5, D’Almeida 11, Bedetti, Landi 13, Johnson 23, Morandotti, Ogbeide 12. Allenatore: Ferrari.

Arbitri: Maffezzoli e Salatti.

Alla palestra Chierici di via Cassala la UNAHOTELS Reggio Emilia ha disputato nel pomeriggio odierno uno scrimmage amichevole contro la Riviera Banca Rimini Basket, formazione che disputa il campionato di Serie A2.

Ad aggiudicarsi la contesa è stata la squadra di coach Sakota, che ha prevalso in rimonta con il punteggio finale di 83-80.

I biancorossi hanno affrontato questo test con un organico fortemente ridotto a causa delle tante assenze: Diouf, Hopkins, Burjanadze e Strautins impegnati con le rispettive nazionali, mentre Vitali ancora fermo ai box. Ha fatto il suo esordio però il nuovo acquisto Marcus Lee, che ha potuto così approfittare di questo test per conoscere meglio i compagni ed entrare maggiormente in sintonia con il sistema di gioco di coach Sakota in vista delle prossime sfide di campionato.

Top scorer del match Sacar Anim, autore di 28 punti. In doppia cifra per la UNAHOTELS anche Cinciarini ed Olisevicius a quota 12 punti ed il giovanissimo Faye con 10. Per Rimini, da segnalare i 23 punti del playmaker Johnson.

Partita condizionata da un grande inizio della formazione romagnola, molto precisa soprattutto dalla lunga distanza, mentre la UNAHOTELS è stata costretta fin da subito a rincorrere. Un secondo tempo da 57 punti segnati ha pero permesso a Cinciarini e compagni di agganciare Rimini ad inizio ultimo quarto e sopravanzarla nel finale.

UFF.STAMPA PALL.REGGIANA