Reyer Venezia, buon allenamento congiunto con Cento

Ieri pomeriggio si è svolto un allenamento congiunto tra l’Umana Reyer Venezia e Cento, squadra che milita in Serie A2. Primo quarto giocato a buoni ritmi: Freeman protagonista di diverse buone iniziative. Gli orogranata mettono tanta energia e aggressività in difesa mostrando grande disponibilità e sacrificio. Nel finale di quarto Bramos e De Nicolao a segno ripetutamente sfruttando anche recuperi difensivi.

Nel secondo periodo ampie rotazioni per gli orogranata che sfruttano al meglio questo allenamento congiunto per mettere intensità ed energia in campo, nonostante i carichi atletici ancora elevati. Coach De Raffaele da spazio a Chillo, Sima e N’Doye. Mitchell Watt protagonista con grandi cambi difensivi ed energia da cui nascono grandi schiacciate.

Nella terza frazione le squadre provano assetti diversi rispetto ad inizio gara e i ritmi, gioco forza, si abbassano considerando che le squadre hanno entrambe appena iniziato la preparazione. Gli orogranata, nonostante la stanchezza continuano a mettere grande applicazione e collaborazione in campo.

Nell’ultimo periodo le squadre spendono ancora energie sul parquet. La super schiacciata di Derek Willis, una sua tripla e le bombe di Chillo e N’Doye chiudono un allenamento utile per mettere ulteriore benzina sulle gambe e applicare ciò sui cui i team stanno lavorando.

