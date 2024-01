Richard de Meo, Pallacanestro Trieste: “Qui oggi per stare vicino alla squadra, gustarmi il derby con Udine e continuare il nostro programma” 

Una visita lampo dall’estero del presidente della Pallacanestro Trieste, Richard de Meo, per assistere all’atteso match di questa sera contro l’APU Udine. Questo il commento rilasciato alla stampa locale da De Meo in occasione del derby: “ho sentito tanto parlare di questa sfida, tanto che mi sono portato questo refrain anche negli Usa. Desideravo esserci”. Si tratta senz’altro di un segnale d’attenzione della proprietà americana verso il club triestino, ovvero la Cotogna Sports Group, che ribadisce l’obiettivo del ritorno dalla A2 nella massima serie cestistica nazionale.

Per quanto riguarda la sfida in programma al PalaCarnera alle 21.00, il presidente della società triestina ha ribadito quanto ci teneva a stare vicino alla squadra e all’allenatore Jamion Christian: “Non perdo un match della squadra in tv, ma essere qui per questa partita è di certo la cosa migliore”.

Oltre ad assistere alla gara contro la compagine friulana, il presidente della società alabardata insieme al general manager Michael Arcieri parteciperà anche a una serie di appuntamenti e incontri, che riguardano la squadra e tutto quel che concerne la realtà della palla a spicchi giuliana. Tra i punti in agenda anche quello di trovare sponsor solidi e affidabili a livello locale, nazionale e internazionale, per progettare il salto di categoria di Trieste: “l’impegno nei confronti della Pallacanestro Trieste è confermato, siamo qui con l’entusiasmo iniziale e un legame forte con il pubblico e la città”.