Npc Rieti Pallacanestro comunica che a seguito degli esami strumentali effettuati nelle ultime ore, all’atleta Francesco Stefanelli è stata diagnosticata la rottura a manico di secchio del menisco interno del ginocchio destro. L’infortunio necessiterà di intervento in artroscopia che verrà programmato nelle prossime ore. Npc Rieti comunica inoltre che permane lo stato di positività al Covid dei giocatori già in regime di quarantena e che permangono pertanto in stato di isolamento presso le rispettive abitazioni.

NPC RIETI PALLACANESTRO