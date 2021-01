Rieti, nota sulle condizioni di Amici e Tommasini

La Kienergia Rieti comunica che l’ecografia di controllo a cui è stato sottoposto il giocatore Alessandro Amici, ha evidenziato una lesione di primo grado del gemello mediale, ancora in fase di riparazione. Il giocatore verrà rivalutato tra circa una settimana. La società inoltre comunica che il giocatore Claudio Tommasini è in fase di guarigione dalla lesione di primo grado del gemello mediale. Rientro in gruppo a partire dalla prossima settimana.

