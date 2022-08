Rimini, definite le amichevoli preseason

Inizia la stagione ed ecco le date che portano verso l’inizio del campionato di Rivierabanca Basket Rimini.

Si inizia il 18/19/20 agosto con le visite mediche ed i test fisici. Il 22 agosto si vola al PalaSGR di Santarcangelo per entrare in campo con Coach Ferrari ed il suo staff. Arriva il primo settembre e si parte per 3 giorni di ritiro e torneo. A Lignano Sabbiadoro va in scena il Memorial Bortoluzzi insieme a UEB Cividale, Pallacanestro Forlì 2.015 e Skrlijevo. Il 10 settembre inizia la stagione ufficiale: esordio in Supercoppa alla Milwaukee Arena di Cento contro Benedetto XIV Cento. 14 settembre: questa la data da segnare per la prima casalinga, contro Basket Ravenna Piero Manetti. Sabato 17 settembre sarà la volta del primo derby dell’anno, al PalaGalassi contro Pallacanestro Forlì 2.015.

Uff.Stampa Basket Rimini