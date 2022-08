Rimini, intervista a Derek Ogbeide

By

Derek, come ti senti qui a Rimini?

“Sono molto carico, ho grandi speranze per me stesso e la squadra. Sono felice di essere qui, di fare parte di questo gruppo.”

Come ti sei trovato coi nuovi compagni di squadra?

“E’ stata una bellissima reazione, mi è sembrato quasi di conoscere già tutti i compagni, come se fossimo già un gruppo unito.

Questo tipo di connessione è speciale per me, sono contento di averla col resto della squadra.”

Sei pronto a far divertire i tifosi con le tue schiacciate ed il tuo atletismo?

“Assolutamente sì, mi piacerebbe fare tante giocate tipo queste. Spero ci saranno tanti movimenti, giocate ed azioni spettacolari per i tifosi e la squadra.

In generale voglio tenere alto lo spirito e l’energia della squadra, penso che sarà una buona stagione.”

