Rimini, intervista a Ursulo D’Almeida

Ursulo, come ti trovi in questa nuova esperienza riminese?

“Appena sono arrivato a Rimini mi sono trovato molto bene conoscendo direttamente i dirigenti, soprattutto il DS Davide Turci che mi ha aiutato tanto.

Rimini è una città veramente meravigliosa, ho avuto un buon impatto coi compagni; la gente mi ha voluto subito bene.

Siamo qua per giocare, speriamo di raggiungere risultati molto positivi sia per noi giocatori che per la Società.”

Da cos'è dettata la scelta Rimini? Ti senti carico per questa stagione?

“Sono carichissimo per affrontare questa stagione, voglio aiutare i miei compagni.

Fin da subito l’allenatore mi ha spiegato il progetto di lunga durata che la Società ha in testa per me, spero di riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, non per forza quest’anno ma mi piacerebbe già ottenere risultati positivi.”

Sei pronto a far divertire i tuoi nuovi tifosi col tuo gioco spettacolare?

“Li troviamo già in città, sono molto entusiasti di questa stagione.

E’ da diversi anni che Rimini raggiunge buoni risultati, siamo qui per dare tutto perchè è il nostro mestiere.

Vogliamo fare una buona stagione sia dentro che fuori dal campo per i nostri tifosi e la Società.”

Ufficio Stampa RivieraBanca Basket Rimini