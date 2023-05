Rinviata anche Gara 3 tra Umana San Giobbe Chiusi e Unieuro Forlì

Così come Gara 2 di martedì 16 maggio, anche la terza partita della serie dei quarti di finale playoff tra Unieuro Forlì e Umana San Giobbe Chiusi, prevista inizialmente per venerdì 19 maggio alle ore 20.30 all’Estra Forum di Chiusi, è stata rinviata a data da destinarsi. L’effetto domino, dovuto ai gravi danni causati dal maltempo in Emilia-Romagna, ha reso impossibile il normale svolgimento della serie e, al momento, gli organi competenti stanno vagliando le ipotesi per disporre il recupero. Non appena verranno rese note le decisioni in merito, sarà nostra premura dare comunicazione.

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Chiusi a.r.l.