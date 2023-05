Rinviata gara 2 dei quarti di finale tra Cento e Fortitudo Bologna

In via precauzionale, per via dello stato di allerta attivo in Emilia-Romagna, la Benedetto XIV comunica che a seguito dell’ordinanza del sindaco firmata nel primo pomeriggio la partita prevista per oggi mercoledì 17 maggop contro la Fortitudo Bologna non verrà disputata.

Seguiranno comunicazioni per eventuali aggiornamenti.

Al momento la partita è rinviata a data da destinarsi biglietti acquistati in precedenza restano validi.

Di seguito riportiamo l’ordinanza:

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Cento è interessato dall’allerta rossa nr 63/2023 con validità dalle 12,34 del 17/05/2023 fino alle ore 00,00 del 18/05/2023 con il quale si evidenzia criticità idraulica per la piena del Fiume Reno; Visto il documento di monitoraggio nr 003/2023/05 del 17/05/2023 con la quale si prevede un passaggio del colmo di piena prossimo a soglia 3 di 8,7 mt nel pomeriggio sera del 17/05/2023; Dato atto della riunione del CCS svoltasi in data odierna durante la quale è emerso che il colmo di piena del Reno nel territorio del Comune di Cento è previsto tra mt 8,70 e mt 9,00; Ritenuto che i dati sopraesposti rendano urgente sospendere lo svolgimento della partita di Basket di serie A2 prevista alle ore 20,30 di oggi, che prevede l’affluenza di oltre 2.000 persone in un’area che è opportuno che resti sgombera in quanto posizionata in un punto particolarmente basso rispetto alle quote del terreno. Ritenuto altresì, per gli stessi motivi, di non consentire lo svolgimento della partita a porte chiuse perché potrebbero comunque verificarsi assembramenti di tifosi e cittadini. Considerato infine che la piena del Reno potrebbe rendere necessario chiudere la circolazione stradale su entrambi i ponti sul fiume Reno con ovvi riflessi sulla possibilità di tifosi e cittadini di recarsi presso il Palasport e/o tornare presso le proprie abitazioni; Ritenuto sussistano gravi pericoli per l’incolumità pubblica e per la sicurezza urbana e di dover pertanto provvedere a mezzo di ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000; Dato atto di aver provveduto alla comunicazione del presente provvedimento durante l’odierno CCS svolto in Prefettura di Ferrara che ha dato il proprio parere favorevole all’adozione del presente provvedimento Visto l’art 54 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.

O R D I N A

In data 17/05/2023 E’ SOSPESO LO SVOLGIMENTO DELLA PARTITA DI BASKET DI SERIE A2 TRA BENEDETTO XIV CENTO E FORTITUDO BOLOGNA ; La presente ordinanza è efficace dal 17/05/2023 e fino a cessata allerta e sarà pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 dal 17/05/2023. A norma dell’Art.3/4 comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60gg, dalla pubblicazione, al TAR;

UFF.STAMPA BENEDETTO CENTO