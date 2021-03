Kienergia Rieti comunica che il match previsto per domenica 14 marzo contro la Tramec Cento è stato rinviato a data da destinarsi. Rinvio anche per la partita tra Kienergia Rieti e Stella Azzurra Roma di mercoledi 17, riprogrammata per il 7 aprile ore 20:00.



Ufficio Stampa e Relazioni Esterne

NPC RIETI PALLACANESTRO