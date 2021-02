OraSì Basket Ravenna comunica che, a seguito di casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra della società Stella Azzurra, la gara prevista inizialmente per il 14 febbraio 2021, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi dal settore agonistico della FIP. Sono in corso contatti tra i due club per concordare la data del recupero.