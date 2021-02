Rinviate altre due partite: Latina – Cento e Orlandina – Bergamo

Due rinvii nel girone rosso di serie A2, con Latina – Cento che salta per la convocazione del nerazzurro Mouaha con la sua nazionale. Stesso motivo anche per il rinvio di Orlandina – Bergamo.

Di seguito i comunicati delle due società:

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica ufficialmente che la gara valevole per il recupero della seconda giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West in programma alle ore 18:00 di mercoledì 17 febbraio 2021 al PalaBenedetto, tra i padroni di casa della Tramec Cento e il team latinense, in accordo con la società emiliana è stata posticipata alle ore 20:00 di sabato 3 aprile 2021 sempre alla Milwaukee Dinelli Arena.

Lo spostamento si è reso necessario dalla convocazione ricevuta dall’atleta nerazzurro Aristide Mouaha per prendere parte all’evento della Nazionale camerunense “Afrobasket Qualifiers – FIBA” che si terrà in Camerun dal 15 al 21 febbraio 2021.

Orlandina Basket comunica che la gara contro Bergamo, prevista inizialmente alle ore 12.00 del 21 febbraio 2021, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.

Giocatori di entrambe le squadre saranno infatti impegnati nel weekend con la propria Nazionale per le Qualificazioni all’Europeo 2022.

Sono in corso contatti tra i due club per concordare la data del recupero.

Uffici Stampa Latina Basket e Orlandina Basket