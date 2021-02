Rinviate tre gare in A2: Ferrara – Scafati, Stella Azzurra – Cento, Orlandina – Biella

Rinviate tre gare in A2. Si tratta di Ferrara – Scafati poiché la Top Secret ha 14 positivi nel gruppo squadra, Orlandina – Biella perché il giocatore Pollone è il quarto positivo della squadra piemontese, e poi Stella Azzurra – Cento perché nella squadra “domiciliata” a Veroli ci sono dei casi di positività al covid.

Di seguito i tre comunicati.

Stella Azzurra Basketball Academy comunica che, a seguito dei test effettuati nella giornata di lunedì come da protocollo, nel gruppo squadra sono emersi casi di positività al Covid-19.

Pertanto, la gara contro Tremec Cento, prevista mercoledì 10 febbraio a Veroli, è stata rinviata di comune accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e la società emiliana a data da destinarsi.

Edilnol Pallacanestro Biella comunica che il match di campionato contro Orlandina Basket Capo d’Orlando, in programma in terra siciliana domani 10 febbraio 2021 alle ore 21.00, è stato posticipato a giovedì 25 febbraio, con palla a due fissata alle ore 18.30.

La decisione è stata presa in via precauzionale insieme alla società Orlandina Basket, che Pallacanestro Biella ringrazia per la disponibilità e la comprensione dimostrata, a seguito della positività al Covid-19 dell’atleta Matteo Pollone che si aggiunge a quella di altri tre membri del gruppo Squadra.

Kleb Basket Ferrara comunica che dalla FIP è arrivata l’ufficialità del rinvio a data da destinarsi della gara fra Top Secret e Givova Scafati, fissata inizialmente per domani pomeriggio alle ore 18.

Il motivo del rinvio, come noto, sta nei casi di positività al Covid 19 che hanno colpito il gruppo squadra biancazzurro.

Uff stampa Roma, Ferrara, Biella