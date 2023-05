Riprogrammata a giovedì 25 maggio ore 19.30 al PalaCosta la gara tra Ravenna e Stella Azzurra

In considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo il nostro territorio e in accordo con FIP e LNP, che si ringraziano per aver compreso la difficoltà del momento, così come la dirigenza della squadra avversaria, la gara valida per l’ultima giornata del Girone Salvezza tra OraSì Ravenna e E-Gap Stella Azzurra Roma, originariamente in programma per domenica 21 maggio, alle 18, al Carisport di Cesena, è stata riprogrammata per giovedì 25 maggio, alle ore 19.30.

La partita si disputerà in deroga al principio di contemporaneità dell’ultima giornata e a quello della capienza minima, venuti meno per cause di forza maggiore, al PalaCosta di Ravenna, se le condizioni dell’emergenza lo permetteranno. In alternativa verranno valutate altre soluzioni.

La società giallorossa, in accordo con le autorità e con l’assessore Costantini, che si ringrazia per la collaborazione, terrà monitorata la situazione, ricordando che in questi giorni drammatici la priorità resta l’uscita dall’emergenza alluvione.

L’augurio è che lo sport e la pallacanestro possano essere un’occasione di riscatto dopo questi giorni difficili e l’eventuale disputa della partita al PalaCosta di Ravenna possa rappresentare anche un segnale di, almeno parziale, ritorno alla normalità.

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna