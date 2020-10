La FIP, a seguito delle indicazioni ricevute dalla Lega Nazionale Pallacanestro, ha disposto il rinvio a data da destinarsi, della gara GeVi Napoli Basket – Allianz Pazienza Cestistica San Severo in programma oggi al PalaBarbuto alle ore 18 e valevole per la prima giornata del girone Arancione della Supercoppa Centenario A2 Old Wild West.

Uff stampa GeVi Napoli