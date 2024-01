Rivierabanca Rimini – Gesteco Cividale anticipata al 13 gennaio

In vista degli appuntamenti del mese di gennaio, c’è una modifica di data nel calendario della Rivierabanca Basket Rimini nel torneo di serie A2. Il match valido per il 19° turno Rivierabanca Rimini-Ueb Gesteco Cividale viene anticipato a sabato 13 gennaio con palla a due alle 20,30. In precedenza il match era in agenda al Flaminio domenica 14 gennaio.

Questo il calendario dei biancorossi nel mese di gennaio:

18° turno: Sella Cento-Rivierabanca Rimini domenica 7 gennaio alle 18

19° turno: Rivierabanca Rimini-Gesteco Cividale sabato 13 gennaio alle 20,30

20° turno: Rivierabanca Rimini-Hdl Nardò domenica 21 gennaio alle 18

21° turno: Pallacanestro Trieste-Rivierabanca Rimini domenica 28 gennaio alle 18

Uff stampa RivieraBanca Basket Rimini