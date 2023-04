RivieraBanca Rimini, Derek Ogbeide operato alla spalla: stagione già finita

By

Rivierabanca Basket Rimini comunica che nella mattinata di martedì (11 aprile) l’atleta Derek Ogbeide è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la clinica privata Villa Igea di Forlì. L’operazione è stata svolta dallo specialista dott. Fabrizio Campi coadiuvato dalla sua equipe ed è perfettamente riuscita, dopo 40 minuti di sala operatoria. Ora per Derek inizierà il percorso di riabilitazione, che sarà seguito direttamente dai nostri Diego Bartolini, Filippo Saulle e Marco Bernardi per quanto concerne la parte fisico/atletica.

L’intervento ha previsto la stabilizzazione della spalla destra a seguito di una lesione di Bankart, nella parte fibro cartilaginea dove sono collegati i legamenti. Lo specialista dott. Fabrizio Campi si addentra nella dinamica dell’intervento: “Mi aspetto un completo e ottimo recupero, dopo che è stata confermata la lesione che aveva già evidenziato la risonanza magnetica. L’intervento è avvenuto in artroscopia con tecnica doppia, con delle ancorette anteriori per riparare il cercine in maniera anatomica e nello stesso tempo ho utilizzato una tecnica dalla parte posteriore della testa omerale, che si chiama remplissage, dove ho suturato la capsula e i legamenti alla testa dell’omero. Si tratta di un sistema doppio di stabilizzazione della spalla”.

Il ringraziamento da parte del club al dott. Fabrizio Campi e a tutta la sua equipe: “Ringraziamo il dottor Campi per la sua disponibilità e la grandissima professionalità. Ora l’attenzione dovrà essere rivolta al percorso di recupero post operatorio, consapevoli che la sua stagione, purtroppo, è finita qui. Siamo pronti a sostenere Derek, che si fermerà a Rimini fino a fine stagione, per quanto si renderà necessario nel proseguo delle terapie”, le parole del direttore sportivo Davide Turci.

