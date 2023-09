Sabato al PalaTrieste la presentazione della Pallacanestro Trieste e l’asta “IoTifoSveva”

Serata imperdibile quella in programma sabato 30 settembre e dedicata ai tifosi della palla a spicchi triestina.

All’interno del principale palazzetto cittadino si terrà la presentazione della prima squadra e delle divise ufficiali con cui la Pallacanestro Trieste si tufferà nel nuovo campionato di A2, alla ricerca della vetta e della sperata promozione. L’appuntamento, aperto al pubblico, avrà l’apice con l’asta benefica organizzata dalla società assieme all’Associazione #IoTifoSveva.

L’inizio dell’evento è fissato per le ore 17.30 di sabato, con l’apertura dello spazio per il cibo e le bevande adiacente al palasport di Valmaura (ex “Allianz Dome”). Per l’occasione sarà possibile degustare dei menu speciali e ascoltare il dj set di Radio Punto Zero.

La presentazione delle formazioni cestistiche si terrà all’interno del PalaTrieste: dalle 18.30 in poi verranno presentate la prima squadra maschile, la formazione femminile del Futurosa (pronta ad affrontare la nuova stagione di A2) nonché il settore minibasket e a tutto il settore giovanile. Nel giorno in cui ricorre il quarto anniversario della scomparsa della piccola Sveva, alle ore 20.00 inizierà l’asta benefica il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “#IoTifoSveva”. Verranno messe a disposizione dei tifosi le divise della passata stagione, e ci sarà pure una speciale sezione dedicata ai triestini che giocano in altre città (Stefano Tonut ma non solo).

La chicca finale sarà la canotta di Juan Manuel Fernandez – giocatore molto ben voluto dalla tifoseria triestina – che verrà rimessa a disposizione dalla coppia che l’aveva acquistata un paio di stagioni fa. I proventi dalla vendita delle maglie da gioco andranno a favore delle iniziative della suddetta associazione.