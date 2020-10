San Severo, ancora cinque positivi al Covid: chiesto a Latina il rinvio del match di Supercoppa

Si comunica che dopo il rinvio dell’incontro con la GeVi Napoli per sospetta positività al Covid-19 di alcuni giocatori e membri dello staff si è proceduto prontamente a sospendere gli allenamenti con quarantena volontaria di tutto il gruppo. In accordo con le competenti autorità sanitarie locali la squadra, lo staff tecnico e dirigenziale ha effettuato, nella giornata di lunedi, i tamponi presso la struttura dell’Asl Foggia a Torremaggiore. I risultati pervenuti nel pomeriggio di martedì hanno confermato la presenza di cinque persone positive tra staff tecnico e giocatori, tutti però in perfetto stato di salute e senza sintomi. Pertanto la società, oltre all’isolamento previsto dai protocolli sanitari per i cinque soggetti positivi, ha prolungato la sospensione degli allenamenti e messo precauzionalmente in isolamento fiduciario tutto il gruppo squadra.

Tale decisione perdurerà fino a che la situazione non sarà del tutto rientrata. In questo momento i positivi continuano a star bene e non destano preoccupazione alcuna.

Preso atto della situazione, abbiamo chiesto la disponibilità al Latina Basket e alla LNP di rinviare la partita ed entrambi – e per questo ringraziamo – hanno dimostrato ampia disponibilità. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali per il rinvio dell’incontro.

A tutt’oggi, la situazione è sotto controllo e siamo fiduciosi che, rispettando, minuziosamente i protocolli sanitari, potremo riprendere gli allenamenti la prossima settimana con tutto il roster al completo, ovviamente dopo aver ripetuto i tamponi.

Approfittiamo per ringraziare il personale sanitario dell’Asl che ha dimostrato grande professionalità e disponibilità nella gestione della situazione che si era venuta a creare. Vogliamo ringraziare inoltre tutti coloro i quali che in questi giorni difficili per squadra, dirigenti e società, ci hanno fatto sentire la loro vicinanza e solidarietà. La Cestistica vive dei suoi tifosi e dell’amore spropositato del territorio. Siamo sicuri che, grazie a voi, ci faremo trovare pronti per la partenza della seconda stagione di Serie A2.

FONTE: Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo