San Severo perde Matteo Bogliardi, stagione finita per il play

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica che il giocatore Matteo Bogliardi è stato sottoposto ad esami strumentali per valutare l’entità di una forte contusione al ginocchio, subìta durante l’allenamento.

Una diagnosi più precisa e la conseguente prognosi potranno essere fatte solo nei prossimi giorni anche se, già da ora, la sua stagione è da considerarsi conclusa.

“Dai festeggiamenti per il premio di miglior giocatore under 21 dell’interno campionato, all’amarezza di perdere una pedina fondamentale come Matteo in questo momento delicatissimo della stagione – sono le prime dichiarazioni del Presidente Amerigo Ciavarella – È il segno di una stagione con tanti crocevia, una notizia che da un punto di vista umorale ci stronca. C’è di buono che, specialmente nelle difficoltà, questo gruppo ha sempre dimostrato unione e compattezza e sono convinto che i nostri ragazzi proverranno ad imporsi a Mantova, cercando di strappare una vittoria per loro ma anche e soprattutto per Bogliardi. Quanto al giocatore, gli auguriamo al più presto di ritornare sul campo per continuare a stupire tutti”.

UFF.STAMPA CESTISTICA SAN SEVERO