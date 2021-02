Sandro Dell’Agnello è l’allenatore Lavoropiù del girone di andata in Serie A2

Lavoropiù, Official Partner di Lega Nazionale Pallacanestro, comunica che il vincitore del premio di miglior allenatore del girone di andata in Serie A2 è Sandro Dell’Agnello, tecnico dell’Unieuro Forlì.

Il riconoscimento, assegnato da Lavoropiù, intende premiare il lavoro del tecnico livornese, classe ’61, che a seguito di una grande carriera da giocatore, conquistando uno storico scudetto con Caserta e la medaglia d’argento agli Europei del 1991 con la Nazionale azzurra, ha intrapreso una proficua esperienza da allenatore.

Arrivato all’Unieuro nell’estate 2019, dopo una positiva prima stagione, interrotta a causa della pandemia da Covid-19 con i romagnoli in seconda posizione nel raggruppamento Est, in questo campionato ha guidato i biancorossi al primato nel girone Rosso e alla conseguente qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, con 9 successi in 10 gare (due partite ancora da recuperare). Il tutto dopo aver conquistato in pre-campionato la finale di Supercoppa LNP, persa con Scafati, dopo un torneo in gran parte vissuto con un roster ridotto da diverse assenze.

Dell’Agnello, precedenti esperienze in panchina con Livorno, Venezia, Brescia, Pesaro, Caserta, Brindisi e Bergamo, si era già fatto apprezzare dall’appassionata piazza forlivese nella stagione 2012-13, quando guidò la FulgorLibertas fino ai playoff di Legadue.

Dell’Agnello sarà premiato con un trofeo da Lavoropiù in occasione della gara con la Kienergia Rieti del prossimo 3 marzo.

