Scafati, un positivo nel gruppo squadra

La Givova Scafati rende nota la positività al covid-19 di un proprio tesserato del team squadra, al momento asintomatico. Tale positività è stata riscontrata in seguito ai tamponi eseguiti, come di routine, quarantotto ore prima di ciascuna gara ed è stata confermata anche da un secondo tampone molecolare.

Nel pieno rispetto della vigente normativa sanitaria e dei protocolli federali in tema di prevenzione, è attualmente in isolamento, mentre la restante parte del team squadra è partita regolarmente per la trasferta di Chieti.

Antonio Pollioso

UFFICIO STAMPA

Basket Scafati 1969